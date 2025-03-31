Parasızlıktan düğün yapamadığı eşine, yıllar sonra gelinlik giydirmişti... Son paylaşımı 22 saat önce! Bu dünyadan bir Volkan Konak geçti...

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1967 yılında Trabzon’un Maçka'da doğan Volkan Konak, ilk orta ve Lise Eğitimini doğduğu ilçede tamamladı.

Konak, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi.

Yaptığı yöresel derlemeleri 1987 yılında hazırladığı 'Suların Horon Yeri' albümünde topladı.

1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler Master Eğitimine başladı.

Volkan Konak, İlk albümü Efulim’i 1991-1992 yılında yaptı.

1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Daha sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar, 1998 yılının Nisan ayında ise Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

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Konak, piyasaya ilk girdiği dönemlerde en büyük desteği Orhan Gencebay'dan görmüş...

"Ben, ilk çıktığım zaman Orhan Gencebay’dan büyük destek gördüm. Konservatuvar düşünüyordum. Hoca “Bestelerini değerlendir” dedi. “Kuzey’in Oğlu” diyorlar ya bana, isim babası da odur. O günlerde tarzımızla müthiş bir çığır açmıştık. Peşimizden çok güzel

örnekler geldi. “Volkan Konak müziği” yapmaktan gurur duyuyorum. Karadeniz rengini taşımaktan da bahtiyarım."

2000 yılında DMC bünyesine katılan Volkan Konak, Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı.

2003 yılında Maranda, 2006 yılında Mora, 2009 yılında Mimoza, 2012 yılında Lifor, 2015 yılında ise Manolya albümlerini sevenlerine sundu.

Usta sanatçı 2017 yılında verdiği bir röportajda bazen gelgitler yaşadığından bahsetmişti...

"Zaman zaman gelgitlerimiz oluyor. Ama öyle zamanlarda şunu yapıyorum; daha prestijli, daha olgun düşüncelere geçiyorum. Bırakıp gitmeyi değil ama konser sayılarımı azaltmayı düşünüyorum. Mesleğim müzik ve ben mesleğimi icra etmeye devam edeceğim."

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Volkan Konak 1992 yılında Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Çift, bu evlilikten dünyaya gelen çocuklarına 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdi.

Konak, maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadığı eşine yıllar sonra gelinlik giydirdi ve çift nikah tazeledi.

Sürpriz nikahın hikayesini Polat Yağcı anlatmıştı...

"Bir ömrü birlikte geçirip, üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar, hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün ‘Kadınım’ dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma"

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Şarkıları, şiirleri ile sevenlerinin kalbinde ayrı bir yere sahip olan Volkan Konak, abartılacak kadar duygusal olduğundan da bahsetmişti....

"Haddinden fazla, abartılmış şekilde duygusalım. Gözyaşını seviyorum. Nemli gözlü olmaktan gurur duyuyorum. Uzun yolda ve geceleri çok ağlarım. Ağlamak, ruhumu terbiye eder. Kötü insanın gözyaşı yoktur, iyi insanın gözyaşı vardır. Kötü insan kurumuş ağaç gibidir. Gölgesi bile olmaz. Ben hep böyle yeşil, nemli olmayı seviyorum."

Volkan Konak'ı en mutlu eden şeylerden biri de hak ettiği değeri görmekti...

"Nankör olamam. İdeolojisi farklı olan insanlar bile dinliyor beni. Ben mesleğime çok emek verdim ve karşılığını saygıyla, sevgiyle alıyorum. Hangi şehre gidersem gideyim, müthiş bir sevgi seliyle karşılaşıyorum. Ben de onların yüzünü kızartmadım. Gerek aile yaşantımla, gerek ideolojimle, dürüstlüğümle kimseyi mahcup etmedim. Mesela insanları yanıltmayayım diye reklam filmleri, dizi tekliflerini kabul etmedim. Başka projelerde yer almadım. İnandırıcılıktan uzaklaşırım diye sadece şarkılarda kaldım. Bu da karşı tarafa güzel geçti."

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SON PAYLAŞIMI 22 SAAT ÖNCE

Volkan Konak, son paylaşımını 22 saat önce yapmış ve takipçilerinin bayramını kutlamıştı.

Volkan Konak 58 yıllık ömrüne birçok ödül sığdırdı:

2003 Kral Tv en iyi Halk Müziği Sanatçısı Ödülü

2004 Magazin Gazetecileri en iyi Sanatçı Ödülü

2004 Maranda Albümü En Çok Satış Yapan Albüm Ödülü

2007 Mora Albümüyle Altın Plak Ödülü

2009 Hürriyet Altın Kelebek En İyi Halk Müziği Erkek Solist Ödülü

2009 Mimoza Albümü Altın Plak Ödülü

2009 Mimoza Albümü Platin Plak Ödülü (Türkiye`nin En Çok Satan Albümü Ödülü)

2010 16. Kral Tv en iyi Türk Halk Müziği Özel Ödülü

2010 37. Altın Kelebek en iyi Türk Halk Müziği Erkek Solist Ödülü

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2011 38. Altın Kelebek en iyi Türk Halk Müziği Erkek Solist Ödülü

2011 TRT Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı Ödülü

2011 TRT Müzik Ödülleri Yılın En İyi TV Müzik Programı Ödülü (Kuzeyin Oğlu – Show TV)

2015 42. Pantene Altın Kelebek en iyi Türk Halk Müziği Erkek Solist Ödülü

2016 Magazin Gazetecileri Derneği 22. Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Sanatçı Ödülü