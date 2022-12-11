Pantene Altın Kelebek tıkır tıkır işleyen bir tören!

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◊ Onur Baştürk: Tıkır tıkır işleyen bir ödül töreniydi. Konuşulan anları her zamanki gibi çoktu. Emeği geçenlerin eline sağlık.

◊ Orkun Ün: Enfesti. Herkes çok şıktı, ödüller çok yerindeydi. Ben geceden mutsuz ayrılan kimseyi görmedim. Kırmızı halı canlı yayınlarını yaptım sevgili Tara De Vries ve Timuçin Güner ile. Orada başladı zaten gecenin heyecanı benim adıma. Gecenin son ödülü verilene kadar da bir an olsun bitmedi heyecanım.

◊ Ömür Gedik: Havalı, kaliteli, şık, eğlenceli, enerjik, son derece organize ve samimi bir geceydi. Daha iyisini yine Kelebek ekibi yapana kadar en iyisi bu olacak.

◊ Savaş Özbey: Dekor, ışık, mekân, organizasyon tabii ki önemli ama benim gözümde bir töreni tören yapan, oradan verilen mesajlardır. Ezgi Mola’nın İranlı kadınlarla dayanışma ve bütün canlıların eşit olduğu mesajı, Zeynep Bastık’ın boşandığı eşine birlikte hayal ettikleri her şey için teşekkür mesajı, Nilsu Berfin Aktaş’ın 5 yıl önceki kendine “Ben iyiyim” mesajı ve diğerleri... Hepsi çok etkileyiciydi.

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Orkun Ün - Onur Baştürk - Savaş Özbey - Ömür Gedik

O gecenin yıldızları

Bu yılki Pantene Altın Kelebek’in yıldızı size göre kimdi?

◊ Savaş Özbey: Bence Yasemin Sakallıoğlu’ydu yıldız. O kadar müşkülpesent, birbirini süzmeye gelmiş bir kitleyi güldürmek, hele kahkaha attırmak her babayiğidin harcı değil. “Az para verdiler, iki ayrı kıyafet diktirdim, eksi bakiyedeyim” esprileriyle kırdı geçirdi salonu. “Bana ödül yok mu?” diye soruyordu ya... Hak ettin Yasemin vallahi de billahi de hak ettin ödülü!

◊ Onur Baştürk: Zeynep Bastık.

◊ Orkun Ün: Bana göre iki yıldız vardı. Biri sahne şovuyla herkesi hayran bırakan Sefo, diğeri de gecenin ev sahiplerinden olan Demet Özdemir. Yine çok güzeldi, yine çok kibardı.

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◊ Ömür Gedik: Gecenin yıldızı her zaman sahnedeki biri olmak zorunda değil. Ben yaldızlı yıldızları arka planda geceye emeği geçen herkese ve ekip arkadaşlarıma veriyorum.

Bir ünlü çok şeyi değiştirebilir

Pınar Deniz’in Pantene Altın Kelebek’teki teşekkür konuşmasında “dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu” söylemesi sosyal medyada çok konuşuldu. Siz nasıl buldunuz o konuşmayı?

◊ Ömür Gedik: İnsanlar şunun farkında değil; milyonlarca takipçisi, fanı olan bir ünlü bir hareketi, bir cümlesiyle çok şey değiştirebilir, dünyaya iyi gelebilir. Ünlü olmak işte o zaman daha da değerli olur. Pınar Deniz’i yürekten alkışlıyorum.

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◊ Orkun Ün: O sahnede her konuşmaya razıyım ben. Eleştirmem kimseyi. Eleştirenleri de anlıyorum, konuşacak bir şey arıyorlar. Ama gitmeyin kızın üzerine. ‘Yılın en iyi kadın oyuncusu’ ödülünü almak, orada konuşma yapmak kolay iş değil. Siz de yapın amenna!

◊ Savaş Özbey: Rihanna’nın 5 yıl önce Harvard’da yaptığı konuşmadan arak olduğu söylendi ama baktım, Rihanna o konuşmayı 2017 martta yapmış, Pınar Deniz aynı sözleri sekiz ay sonra Ranini.tv’ye verdiği bir söyleşide de kullanmış. Yani araksa bile bayat haber; yeni değil, 5 yıllık.

◊ Onur Baştürk: Açıkçası ben çok beğenmedim. Dünyayı kurtarmakla oyuncu olmak arasında bağlantı kurmaya çalışması zorlamaydı.

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Şahane hareket

Bursa’daki Hüsnü Züber İlkokulu’nda okuyan 9 yaşındaki Tuana Ulusoy, okul başkanlığı seçimlerine katıldı ve okula Sefo’yu getirme sözü verdi. Ünlü rap’çi de Tuana’yı yalancı çıkarmamak için okula gitti. Nasıl buldunuz bu olayı?

◊ Onur Baştürk: Sefo’nun bundan sonra işi zor. Artık her çocuk onu okuluna getirmek için bu yola başvuracak. Sefo gelmezse de hayal kırıklığı yaşayacak.

◊ Orkun Ün: Bana çok tatlı geldi yahu. Sizce de öyle değil mi? Ama tek endişem bunun bir akım haline gelmesi. Herkes Sefo gibi tamam deyip gitmez, sonra üzülen çocuklar olur. Yani o yaştaki çocukları böyle umut denizine sürüklemeyelim, sürüklersek de ellerini boş bırakmayalım.

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◊ Ömür Gedik: Şahane bir hareket. “Nasılsa olmaz” demeyip hayalinden vazgeçmeyen Tuana’ya ve bu hayali gerçek kılan Sefo’ya bravo.

◊ Savaş Özbey: Son derece sevimli görüntüler. Aferin Sefo’ya. Pantene Altın Kelebek’te Türkiye’nin en iyi rap’çisi ilan edildikten 2 gün sonra daha bunun “sefo”sunu bile sürmeden; düşmüş yollara ta Bursa Nilüfer’e gitmiş. Sadece tek bir şerhim var orada: Boş vaatte bulunarak, yani bir nevi arkadaşlarını aldatarak seçim kazanan bir çocuğun, bu davranışının ödüllendirilmesi doğru değil. Ben Sefo’nun yerinde olsam, “Buraya geldim ama seçimi kaybeden arkadaş için geldim” derdim.

Nusret artık kırmızı et sembolü oldu

Nusret ’in İngiltere’deki restoranını hayvan hakları savunucusu bir grubun üyeleri bastı. Aktivistler, ‘nazik’ bir şekilde dışarı çıkarıldı. Konseyi ne diyor bu olaya?

◊ Ömür Gedik: Hayvan hakları aktivistlerinin sonuna kadar yanındayım. Hatta sadece yanlarında olmakla kalmayıp, öne geçip benzer eylemlere bizzat katılabilirim de.

◊ Onur Baştürk: Aktivistlerin protestosu yerinde ama Nusret gibi daha çok restoran var. Bir yandan da Nusret artık kırmızı et sembolü oldu. O yüzden aktivistlerin orayı seçmesi de doğal.

◊ Savaş Özbey: Barışçı eylem yapmış hayvanseverler. Nusret tarafı da haklı. Yalnız keşke kendileri müdahale etmek yerine polisi bekleselermiş.

◊ Orkun Ün: Nusret’in üzerine gitmeyin. Aynı bizim Altın Kelebek olayına döndü bu. Büyük dağların büyük dumanı olur, Nusret’e olan bu tepki restoranın ülkede çok konuşulmasından bence.

Dijital detoks herkese lazım

3 yıllık eşi Ece Dağıstan’dan boşanan Fazıl Say’dan şok bir karar geldi. Sanatçı, sosyal medyaya ara vereceğini açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?

◊ Orkun Ün: Eee biz dedik! Öyle ayrılık olmaz. Olsa da sonradan gelir vurur işte. Ne diyeyim, kolay olmayacak Fazıl Say’ın bunu atlatması. Duygularıyla yaşayan biri çünkü.

◊ Onur Baştürk: Biraz dijital detoks herkese lazım. Özellikle bir ayrılıktan sonra detoks yapılması da normal. Bir de Fazıl Say çok fazla paylaşım yapıyor ve gördüğüm kadarıyla yorumlardan çok etkileniyordu. Yoğun temposunda sadece sanatına odaklanmış olacak böylece. Onun adına sevindim.

◊ Ömür Gedik: Yeni boşanmış ünlü bir erkeğin sosyal medyada uğraması muhtemel tacizleri göz önüne alarak doğru bir karar diyorum.

◊ Savaş Özbey: Yayınladığı metnin her satırından yorgunluk, bıkkınlık akıyor. El ele boşanma olayıyla birleştiğinde kendini soyutlama, içine kapanma olarak görüyorum bu tavrı.