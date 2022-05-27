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Pakize Suda'dan haber var... Açıklama yeğeninden geldi

#Pakize Suda#Dilara Elagözlü#Alzheimer
Pakize Sudadan haber var... Açıklama yeğeninden geldi

Dilara Elagözlü, geçtiğimiz aylarda 'akıl geriliği' teşhisi konulan teyzesi 72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Dilara Elagözlü sosyal medya hesabında "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

'ÇOCUK GİBİ BAKILIYOR'

Dilara Elagözlü "Teyzem yaşıyor. Bundan nemalanan birileri var ve teyzemde sevilen biri olduğu için sosyal medyada bu tür şeyler çıkınca hemen paylaşılıyor. Teyzemin alzheimer hastalığı ileri derecede. Muğla’da özel bir Alzheimer merkezinde portakal bahçeleri içinde 3 bakısı var sıkıntısı yok. Tabi ki çocuk gibi bakılıyor. Gayet mutu gayet iyi sürekli annem Ayşe Suda ile gidiyoruz devamlı yanına’ dedi. (İsmail BAYRAK)

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#Pakize Suda#Dilara Elagözlü#Alzheimer

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