Pakize Suda kimdir, kaç yaşında, ne yapıyor? Pakize Suda'ya yeğeni vasi olarak atandı!

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Hayli kilo verdiği gözlemlenen başarılı oyuncu ve yazar Pakize Suda’ya yeğeninin vasi olarak atanması gündemde şok etkisi yarattı. Zor günler geçiren Pakize Suda’nın şu an ne yaptığı ve nasıl olduğu sevenleri tarafından merak konusu oldu.

PAKİZE SUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 71 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda’nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

PAKİZE SUDA NE YAPIYOR?

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı ertesi yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli bulmaya çalıştı. Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası, vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ayşe Suda, davanın dilekçesinde, Pakize Suda'nın kardeşi ve annesinin ölümü nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Yakın akrabası olarak geriye kendisiyle birlikte 2 çocuğunun yani yeğenlerinin kaldığını söyleyen Ayşe Suda, farklı kentlerde yaşadıklarını, pandemi nedeniyle yüz yüze görüşemeseler de sürekli telefonla konuştuklarını belirterek "Son 1 yıl içinde eskiden 'demans' olarak tahmin ettiğimiz akıl zayıflığı başlangıcının artık daha ağır bir alzheimer hastalığına dönüştüğünü gözlemledik. Kendisini sağlık raporu alması için hastaneye gitmeye ikna edemedik" dedi.

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, rapor üzerine davayı karar bağlayıp, talebin kabulüyle Pakize Suda'nın CMK'nın 405'inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verdi. Pakize Suda, vasisi yeğeni Dilara Elagözlü birlikte yaşamaya başladı.