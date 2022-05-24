Pakize Suda'dan haber var! İşte son durumu...

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisi devam eden Pakize Suda'nın son durumunu ses sanatçısı Onur Akay paylaştı. Akay, “Pakize Suda, Fethiye’de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.' ifadelerini kullandı.

Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda'ya 'akıl geriliği' teşhisi konulmuştu. Mahkeme ünlü isme yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.