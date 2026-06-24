Özlem Tekin yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı

Ünlü rock’çı uzun zaman sonra dün Bodrum Gündoğan’da objektiflere yansıdı. Muhabirleri fark eden Tekin, kısa süreli panik yaşadı.Görüntü vermemeye çalışan Özlem Tekin, soruları da yanıtsız bıraktı. Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin Gözden Kaçmasın Tuğçe Tayfur sitem etti: Babamı prenses gibi göstermeyin Haberi görüntüle Bülten Abonelik Formu