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Özlem Tekin yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı

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#Özlem Tekin#Rock Müziği#Bodrum
Özlem Tekin yıllar sonra Bodrumda ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:52

ÖZLEM Tekin, yıllar önce müzik kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir yaşam tercih etmişti. Geçen aylarda da Tekin’in Milas’taki çiftliğini kapatıp annesinin yanına yerleştiği iddia edilmişti.

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Ünlü rock’çı uzun zaman sonra dün Bodrum Gündoğan’da objektiflere yansıdı. Muhabirleri fark eden Tekin, kısa süreli panik yaşadı.

Görüntü vermemeye çalışan Özlem Tekin, soruları da yanıtsız bıraktı. 

Özlem Tekin yıllar sonra Bodrumda ortaya çıktı

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#Özlem Tekin#Rock Müziği#Bodrum

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