Özlem Savaş tartışmanın fitilini ateşledi: Erkeğin onayı olmadan çocuk yapılmaz

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FATMA D., 4 yaşındaki Uzay isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu’na DNA örneği vermişti. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay’ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı. Gündem olan konu için Özlem Savaş “Erkeğin onayı olmadan çocuk yapmak da ne demek? Böyle kadınları son derece ahlaksız buluyorum” dedi. Sosyal medyadaki bir grup Savaş’a katılırken, bir grup ise ünlü ismi eleştirdi. Biz de konuyla ilgili uzman görüşlerine başvurduk.

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Özlem Savaş

RUHSAL YÖNDEN TRAVMA OLABİLİR

Çocuk ve ergen psikoloğu Irmak Kerimoğlu:

“Normal şartlarda bir çocuğun dünyaya gelişi için en sağlıklı yol her iki ebeveyn tarafından kabuldür. Anne, babayı haberdar etmeyince çocuklar çekişme konusu haline gelebilir. Çocuk yararına bir durum değildir. Sürecin doğru yönetilmesi gerekiyor. Bahsi geçen çocuk da 4 yaşında. Bir şeyleri anlamlandırabilecek yaşta. Çocuğun ruhsal yönden travmatize olacağı çok açık. Bakımı üstlenen tarafın da çocuğu bu süreçlerin dışında tutarak ilerlemesi çok önemli. Çünkü bu, tek taraflı bir çekişme değil. Her iki taraf da çocuğun varlığını kabul edecekse geciktirmeden yapmak gerekiyor. O çocuğun kreşindeki bir arkadaşının ailesi de bunu konuşuyor olabilir. Süreci mümkün olduğunca kısa tutmak gerek.”

BABA HANESİNE SABANCI YAZILACAK

Avukat Hayati Şahin:

“Babası olduğu iddia edilen kişi çocuğu kabul etmiyor ve kendisinden olmadığını söylüyorsa annenin mahkemeden böyle bir karar çıkarması doğal bir hak. Soybağı babalık davasıyla çocuğun soyadı otomatik olarak değişmiyor. Baba kabul ederse veya soyadı değişmesi davası açılırsa çocuğun soyadı Sabancı olabiliyor. Adli tıp raporuyla baba olduğu tespit edildiğinde baba hanesine o kişinin adı yazılıyor.”

ETİK BİR DURUM DEĞİL

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Uzman Psikolog Dr. Serap Duygulu:

“Taraflardan birinin rızası ya da bilgisinin olmadan bir çocuğu dünyaya getirmek ve sonradan sorumluluklarda taraf olmasını beklemek etik değil. Kişileri zorla bir olayın içerisine dahil etmek doğru ve sağlıklı da değil. İnsanlar şunu diyebilir, ‘O zaman beraber olmasalardı’. İki kişinin kendi rızasıyla bir eylemi gerçekleştiriyor olması başka bir şey. Ama bu ilişkiden taraflardan birinin bilgisi olmadan bir çocuk dünyaya getirmek haksızlıktır. Çocuğu sağlıklı duruma sürüklememiş oluyoruz.”

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR

Fatma D. ve Hacı Sabancı, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. İkilinin ilişkisinin 2015’te sona erdiği ve Fatma D.’nin 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika’ya yerleştiği öğrenildi. Fatma D. evliliği kısa bir süre sonra noktalayıp Türkiye’ye döndü. Hacı Sabancı’dan hukuki destek almak için yardım talep etti. Pandemi döneminde ikilinin görüşmeye başladıkları bu sırada da Fatma D.’nin hamile kaldığı çocuğunu da eşinin üzerine kayıt ettiği öğrenildi. Mahkeme yoluyla soy bağın iptali davası açan Fatma D., 2 Şubat 2021’de Uzay’ı dünyaya getirdi.