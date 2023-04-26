Özlem Ada Şahin'den bebek sorusuna yanıt: Berkay tabii ister!

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ZİRVEDE BIRAKTIM

Berkay, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Otel’de konser vermiş, sahne öncesi basın mensuplarının “Üçüncü kez baba olmayı, erkek çocuk sahibi olmayı istiyor musunuz?” sorusunu “Bunu bana değil, Özlem Hanım’a sorun. Ben dünden razıyım” diye yanıtlamıştı.

Önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile Akmerkez’de görüntülenen Özlem Ada Şahin’e eşinin yanıtı hatırlatılarak aynı soru yöneltildi. Şahin’in yanıtı netti: “Zirvede bıraktım!”

ANNELİK ZOR

Özlem Ada Şahin, “Erkek çocuk istemiyor musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Nereden biliyorsunuz, belki yine kız olacak? Berkay tabii ki ister ama ben şu an için düşünmüyorum. Annelik zor bir şey. 7-24 onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyütmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmak istemiyorum. Üçüncü çocuk demek, bazı anlarını kaçırmak demek. İlerleyen zaman için hayırlısı ama şu an düşünmüyorum.”

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Özlem Ada Şahin, 5.5 yaşındaki Arya ve 3.5 yaşındaki Zeynep ile alışverişte görüntülendi.