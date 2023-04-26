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Özlem Ada Şahin'den bebek sorusuna yanıt: Berkay tabii ister!

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#Özlem Ada Şahin#Berkay Şahin#Kıbrıs
Özlem Ada Şahinden bebek sorusuna yanıt: Berkay tabii ister
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 08:07

Berkay üçüncü çocuk için “Ben dünden razıyım” dedi, Özlem Ada Şahin yanıt verdi: “Berkay tabii ister, ben şu an için düşünmüyorum. Annelik zor.”

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ZİRVEDE BIRAKTIM

Berkay, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Otel’de konser vermiş, sahne öncesi basın mensuplarının “Üçüncü kez baba olmayı, erkek çocuk sahibi olmayı istiyor musunuz?” sorusunu “Bunu bana değil, Özlem Hanım’a sorun. Ben dünden razıyım” diye yanıtlamıştı.

Önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile Akmerkez’de görüntülenen Özlem Ada Şahin’e eşinin yanıtı hatırlatılarak aynı soru yöneltildi. Şahin’in yanıtı netti: “Zirvede bıraktım!”

Özlem Ada Şahinden bebek sorusuna yanıt: Berkay tabii ister

ANNELİK ZOR

Özlem Ada Şahin, “Erkek çocuk istemiyor musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Nereden biliyorsunuz, belki yine kız olacak? Berkay tabii ki ister ama ben şu an için düşünmüyorum. Annelik zor bir şey. 7-24 onlarlayım. İkisini en iyi şekilde büyütmeye çalışıyorum. Hiçbir anlarını kaçırmak istemiyorum. Üçüncü çocuk demek, bazı anlarını kaçırmak demek. İlerleyen zaman için hayırlısı ama şu an düşünmüyorum.”

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Özlem Ada Şahinden bebek sorusuna yanıt: Berkay tabii ister

Özlem Ada Şahin, 5.5 yaşındaki Arya ve 3.5 yaşındaki Zeynep ile alışverişte görüntülendi.

 

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#Özlem Ada Şahin#Berkay Şahin#Kıbrıs

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