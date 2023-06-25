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Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur isyan etti: Sizi bulacağım!

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#Özkan Uğur#Aysun Aslan Uğur#MFÖ
Özkan Uğurun eşi Aysun Aslan Uğur isyan etti: Sizi bulacağım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 15:14

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçı Özkan Uğur hakkında çıkan yalan haberler isyan ettirdi.

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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, bir süredir yoğun bakımda tedavi altında. 

'DUALARINIZI ESİRGEMEYİN'

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagram'dan yaptıkları açıklama ile usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdiler...

"Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah.
Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.

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Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur."

 "ÖLDÜ" HABERLERİNE İSYAN ETTİ
Aysun Aslan Uğur, dün akşam sosyal medyada “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere isyan etti: “Sadece tık almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz.”

Özkan Uğurun eşi Aysun Aslan Uğur isyan etti: Sizi bulacağım

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#Özkan Uğur#Aysun Aslan Uğur#MFÖ

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