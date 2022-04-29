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Özkan Uğur'dan üzen haber... Eski hastalığım tekrarladığı için...

#Özkan Uğur#MFÖ#Lenfoma
Özkan Uğurdan üzen haber... Eski hastalığım tekrarladığı için...

Daha önce iki kez mücadele ettiği kanseri yenen Özkan Uğur hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurdu. Uğur haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Uğur, sağlık durumunu Instagram paylaşımı ile duyurdu:

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

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Özkan Uğurdan üzen haber... Eski hastalığım tekrarladığı için...

MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson grubunun kurulmasında Ferhan Şensoy'un etkili olduğunu anlatmıştı:

“Devlet Tiyatrosu’nda çalışırken, İstanbul’a geldiğimde Fuat (Güner) ile Özkan’ın (Uğur), Ferhan Şensoy’la çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan’ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat’ın bestelediği ‘Ey Gidi Tahran’ ve ‘Gam Yeme Sen Ey Süreyya’ adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri ‘Ele Güne Karşı’, diğeri ‘Yalnızlık Ömür Boyu’ oldu. Ferhan’ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık. Ferhan’ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı.”

Özkan Uğurdan üzen haber... Eski hastalığım tekrarladığı için...

 

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#Özkan Uğur#MFÖ#Lenfoma

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