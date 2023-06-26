Özkan Uğur’a destek ziyareti

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Aileyi hastanede ziyaret eden Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da “Gençliğimizin seslerinden Özkan Uğur’a acil şifalar diliyoruz” dedi.

Gözden Kaçmasın Bakan Koca'dan Özkan Uğur açıklaması Haberi görüntüle

'DUALARINIZI ESİRGEMEYİN'

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagram'dan yaptıkları açıklama ile usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdiler...

"Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah.

Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.

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Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur."

"ÖLDÜ" HABERLERİNE İSYAN ETTİ

Aysun Aslan Uğur, dün akşam sosyal medyada “Özkan Uğur öldü” şeklinde çıkan haberlere isyan etti: “Sadece tık almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz.”

ÜNLÜLERDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Özkan Uğur'un yoğun bakıma alınmasının ardından aanatçı dostları Uğur için art arda geçmiş olsun mesajları yayınladılar:

Nazan Öncel:

Bütün sevenlerin güzel haberlerini bekliyor. Sen yaparsın bunu.

Ayşegül Aldinç:

Adamım dayan n’olur…

Melek Baykal:

Güzel dost güzel adam… Seni çok seviyoruz..ve inanıyoruz ki sen bunu da yenecek ve aslan gibi kalkacaksın ayağa…. Tüm dualar sana Özkanım

Gülben Ergen:

İyileş lütfen 🥺 #ÖzkanUğur lütfen…

Erol Evgin:

Çok değerli müzisyen dostum #ÖzkanUğur’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum..

Gonca Vuslateri:

Acil şifalar diliyorum canımın içine... Atlatacaksın, ben inanıyorum... Tüm kalbimle...

Yeşim Salkım:

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Canım partnerim #özkanuğur Eşkiya'nın sevimlisi, müziğin duayeni geçmiş olsun bir an önce iyileş. Dualarım seninle...

Suat Suna:

Çok sevdiğim Özkan Abi’nin yaşam mücadelesi verdiğini öğrendim. Çocukluk kahramanlarımızdan biridir, atlatacağını umut edelim. Dualarımız onunla...