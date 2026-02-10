Özgür Tüzer: Ahmet Kaya'nın ailesi haklıydı

Haberin Devamı

YENİ ŞARKILAR YOLDA

Ünlü türkücü Özgür Tüzer, önceki akşam Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel’de sahne aldı. Seslendirdiği Ahmet Kaya şarkılarıyla adından söz ettiren Tüzer, sahne öncesi soruları yanıtladı.

Tüzer, “Yeni eserler yolda. Kendi şarkılarımı okudum, çalışmalar bitti. Onlar şu an için cepte. Birkaç gün sonra yeni şarkımız için stüdyoya gireceğiz. Bir cover şarkı olacak. Çok eski bir kadın şarkıcımızın söylediği bir türkü. Yeni bir düzenleme yapıp kendi tarzımda söyleyeceğim” diye konuştu.

HER KONUDA YANLARINDAYIM

2022 yılında Ahmet Kaya adına çekilen “İki Gözüm” filminde başrol oynayan Tüzer, film hakkında ilk kez konuştu. Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın mahkemeden aldığı kararla vizyona girmeyen filmle ilgili sanatçı şunları söyledi:

“İnsan zamanla her şeyi anlıyor. Biz bu filme bir heyecanla başladık. Kendinizi benim yerime koyun; Ahmet Kaya’nın hayatını oynayacaksınız, aynı zamanda onun şarkılarıyla büyümüşsünüz. Ailesi haklıydı. Ben de zamanla bunu anladım. Her konuda yanlarındayım.”