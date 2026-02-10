×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Özgür Tüzer: Ahmet Kaya'nın ailesi haklıydı

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Kaya#Özgür Tüzer#Gülten Kaya
Özgür Tüzer: Ahmet Kayanın ailesi haklıydı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 08:23

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “İki Gözüm”de başrol oynayan Özgür Tüzer filmin sanatçının ailesinin itirazıyla vizyona girmeden rafa kaldırılmasıyla ilgili konuştu: “Ailesi haklıydı. Ben de zamanla bunu anladım. Her konuda yanlarındayım.”

Haberin Devamı

YENİ ŞARKILAR YOLDA

Ünlü türkücü Özgür Tüzer, önceki akşam Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel’de sahne aldı. Seslendirdiği Ahmet Kaya şarkılarıyla adından söz ettiren Tüzer, sahne öncesi soruları yanıtladı.

Tüzer, “Yeni eserler yolda. Kendi şarkılarımı okudum, çalışmalar bitti. Onlar şu an için cepte. Birkaç gün sonra yeni şarkımız için stüdyoya gireceğiz. Bir cover şarkı olacak. Çok eski bir kadın şarkıcımızın söylediği bir türkü. Yeni bir düzenleme yapıp kendi tarzımda söyleyeceğim” diye konuştu.

Özgür Tüzer: Ahmet Kayanın ailesi haklıydı

HER KONUDA YANLARINDAYIM

2022 yılında Ahmet Kaya adına çekilen “İki Gözüm” filminde başrol oynayan Tüzer, film hakkında ilk kez konuştu. Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın mahkemeden aldığı kararla vizyona girmeyen filmle ilgili sanatçı şunları söyledi:

Haberin Devamı

“İnsan zamanla her şeyi anlıyor. Biz bu filme bir heyecanla başladık. Kendinizi benim yerime koyun; Ahmet Kaya’nın hayatını oynayacaksınız, aynı zamanda onun şarkılarıyla büyümüşsünüz. Ailesi haklıydı. Ben de zamanla bunu anladım. Her konuda yanlarındayım.”

Gözden KaçmasınAhmet Kaya’ya vefa gecesiAhmet Kaya’ya vefa gecesiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Kaya#Özgür Tüzer#Gülten Kaya

BAKMADAN GEÇME!