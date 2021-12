Özgür Can Çoban kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özgür Can Çoban hakkında bilinmesi gerekenler

Haberin Devamı

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Bölümü ile ekrana geliyor. Müziğin, eğlencenin ve sohbetin bir arada olacağı Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümünde, Özgür Can Çoban da olacak. İşte, Özgür Can Çoban hakkında bilinmesi gerekenler...

ÖZGÜR CAN ÇOBAN KİMDİR?

14 Kasım 1994 yılında Kırşehir'de doğmuştur. 6 yaşında ‘Özgür Can Müzik Evinde’ müziğe ilk adımlarını attı.

Lise eğitimini sürdürürken Trt Müzik programlarında vokal ses olarak çalışmaya başlayan Özgür Can, Trt’ nin yapmış olduğu ses yarışmalarında birincilikler kazanarak aynı yıl içerisinde Trt kurumun da Türk Halk Müziği “Sözleşmeli Ses Sanatçısı" olarak görev aldı.

Genç yaşına rağmen Trt Türk Halk Müziği repertuarına derleme çalışmaları yaptı.ODTÜ üniversitesinin düzenlemiş olduğu çok sayıda usta sanatçının katıldığı ‘’Ustalar Arasında’’etkinliğinde yer alan en genç sanatçı olarak ödüllendirildi.

2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi olarak akademik hayatına başlayan Özgür Can İTÜ TMDK'da Erol Parlak, Can Etili ve Zara’dan nazariyat, şan ve repertuar dersleri aldı. Sanatçı, Sahne-beden, jest ve mimik eğitimini tiyatro ve Sinema sanatçısı Ziya Kürküt’ den aldı. Neşet Ertaş'ın da sahne aldığı İTÜ Bağlama Günleri'nde halk müziğinin usta sanatçılarıyla aynı sahnede performans sergiledi.Emel Sayın, Zara, Kenan Doğulu, Nükhet Duru, gibi sanatçılara vokal olarak eşlik etti. Çok sayıda enstrüman çalabilen güçlü yorumu ve sesiyle Özgür Can Çoban ‘’Kral Türkiye Müzik Ödülleri Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülleri’’nde ”En İyi Genç Yetenek" olarak gösterildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden Yüksek Onur Derecesi ile Mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Yüksek Lisans Programını Birincilik ile kazandı.