Özgü Namal'ın Türkiye yanıtı gündem olmuştu... 'Gerekeni yaptım'

‘ZORUNLULUK DEĞİL, TERCİH’ DEMİŞTİ

Başrolünü üstlendiği, çekimleri Almanya’da yapılan “Sarı Zarflar” ile 76. Berlin Film Festivali’ne katılan Özgü Namal’a etkinlikte filmin siyasi baskıları konu edindiği için Türkiye’de çekilemediğini ima eden bir soru yöneltilmişti.



“Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada (Almanya’da) çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Bir zorunluluk yok” diye yanıt veren Namal övgü toplamıştı. Berlin’den önceki gün dönen oyuncu, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

ABARTILACAK BİR YANI YOKTU

Özgü Namal, festivaldeki açıklamalarının gündem olmasıyla ilgili soru soran basın mensuplarına gülerek “Gerçekten neler olmuş öyle! Ben orada değildim sanki, gazetelerden öğrendim ben de” dedi ve ekledi:

“Çok nazik bir şekilde, olması gerektiği gibi cevap verdim. Herkesin yapması gerekeni yaptım. Çok tebrik aldım garip bir şekilde. Abartılacak bir yanı yoktu. Henüz yarışıyoruz, tebrik etmek için çok erken. Filmi izlediklerinde tebrik edebilirler.”

Aşkı doğruladı

2020’de 6 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral’ı kaybeden Özgü Namal’ın biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez’le aşk yaşamaya başladığı haberi, ilk kez 12 Ocak’ta Kelebek’te yer almıştı

Oyuncu, “Biz sizi beyefendiyle bekliyorduk ama tek geldiniz, aşk devam mı?” sorusuna kahkaha atarak yanıt verdi:

“Eyvahlar olsun, biz akıllı çıktık! Aşk devam, her şey yolunda.”