Özgü Namal'ın Türkiye yanıtı gündem oldu: Zorunluluk değil, tercih!

İlker Çatak’ın yönettiği, çekimleri geçen yıl Almanya’nın Berlin ve Hamburg şehirlerinde gerçekleştirilen ‘Sarı Zarflar’ filminde başrol oynayan Özgü Namal, bu yıl 76’ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ‘en iyi oyuncu performansı’ dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi. Ünlü oyuncu, önceki gün festivalde düzenlenen söyleşide soruları yanıtladı. Özgü Namal’a “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?” sorusu yöneltildi.

ZORUNLULUK DEĞİL, TERCİH

Deneyimli oyuncu, sözlerine soruda düzeltme yaparak başladı: “Şurada bir düzeltme yapmak lazım; bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır. Ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden. Bir zorunluluk yok burada.”

PERFORMANSI DEĞİŞTİRMEZDİ

Özgü Namal, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker’in Almanya’ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, ambiyansa çok hâkim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı.”

Bir evliliğin çöküşü

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı ‘Sarı Zarflar’, oynadıkları oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden ve evlilikleri sınanan sanatçı bir çiftin hikâyesini konu alıyor.

İran filmiyle festivalde

Melisa Sözen hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlendiği ‘Roya’ filmiyle 76. Berlin Film Festivali’ne katılıyor. İranlı yönetmen Mahnaz Mohammadi’nin imzasını taşıyan filmin dünya prömiyeri, 18 Şubat’ta festivalin ‘Panorama’ bölümünde yapılacak. ‘Roya’, siyasi görüşleri nedeniyle hapsedilen İranlı öğretmen Roya’nın hikâyesini anlatıyor.