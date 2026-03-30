×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Galada Özgü Namal'a kızı eşlik etti! 'Türkiye'de her şey çekilir'

Güncelleme Tarihi:

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 10:55

İlker Çatak’ın Altın Ayı kazanan filmi “Sarı Zarflar” sinema salonlarında seyirciyle buluştu. Özgü Namal ve Tansu Biçer’i buluşturan filmin galası önceki akşam yapıldı.

Haberin Devamı

ÖDÜLLÜ FİLM VİZYONDA

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı, 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ‘Altın Ayı En İyi Film Ödülü’nü alarak tarihi bir başarıya imza atan “Sarı Zarflar” geçen cuma vizyona girdi.

Sahneledikleri oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden sanatçı bir çiftin hikâyesini konu alan filmin galası önceki akşam Galata İstanbul Modern Sanat Merkezi’nde yapıldı.

O KONU ORAYA AİTTİ

Özgü Namal, Berlinale’de düzenlenen söyleşide, filmin Türkiye’de çekilmemesiyle ilgili soruya “Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir film değil. Almanya’da çekilmesi zorunluluk değil, tercih” yanıtını vermiş ve uzun süre konuşulmuştu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, galada konuyla ilgili sorular üzerine “Türkiye’mizde herhangi bir şey çekilemez değil. O konu oraya aitti. Geçmiş geçmişte kaldı, bugüne bakalım” dedi.

FİLMİ SEVECEKSİNİZ
Namal, “Heyecanlıyız. Uzun zaman sonra bir sinema filminde yer almak beni heyecanlandırdı” dedi.

Tansu Biçer, “Filmi seveceksiniz. Hiç abartmıyorum güzel bir film oldu. Tüm dünyayı ilgilendiren bir meseleyi anlattık” açıklamasını yaptı.

Özgü Namal’a, gösterimde kızı Elem Su eşlik etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!