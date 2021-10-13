Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? Özgü Kaya'nın oynadığı diziler

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Geçtiğimiz günlerde Bebek’te görüntülenen ünlü çift Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yeni projeleriyle ilgili konuşan Şanal, "Şu an ulusal saha tercih ediyorum. Tabii ki dijital projeler de geliyor. Ben zaten çok karakter seçen bir insan değilim. Bana farklı bir şey geldiğinde heyecanlanıyorum. Hep oynadığım bir şey değil de ters köşe seviyorum." ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Özgü Kaya ise evlilik sorularına, “Evlilik kelimesini duyunca tüylerim diken diken oluyor” yanıtıyla şaşırttı.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya, geçtiğimiz sezon ise TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.