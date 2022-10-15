Özgü Kaya: Bu benim ilk bireysel ödülüm!

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◊ “Üç Kız Kardeş” dizisi geçtiğimiz sezon ilgiyle izlendi. Yeni sezonda da sevilerek izlenmeye devam ediyor. Bu size ne hissettiriyor?

- Evet, yeni sezonumuz başladı. Biz de en az izleyici kadar heyecanla bekledik, çok özlemişiz. Tekrar sette olmak, her bölüm sonrası izleyicilerden gelen yorumları almak, bir de üstüne reytinglerde de bu sonuçları görmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı.

◊ Yeni sezon için hazırlıklar yaptınız mı?

- Yeni sezonun ilk bölüm senaryosu geldiğinde çalışmalara başladık. Hem yönetmenimiz hem de yapım ekibimizle beraber sanki ilk sezona hazırlanıyormuş heyecanıyla titizlikle çalıştık.

◊ Çekimler Ayvalık’ta yapılıyor. Orada hayat nasıl geçiyor?

- İnanılmaz güzel geçiyor. Ayvalık’ı sezon arası boyunca özledim gerçekten. İstanbul’u başka seviyorum ama çalışırken şehrin kaosundan ve trafikten uzak olması, denizin dinginleştiriciliği ihtiyacımız olan enerjiyi doğalından bize sunuyor.

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◊ Sette en çok kiminle anlaşıyorsunuz?

- Üç Kız Kardeş ve partnerimle bağımız zaman geçtikçe kuvvetlendi. Günün büyük çoğunluğunda hep beraber oluyoruz. Setten arta kalan zamanlarda yürüyüş yapıyor, yeni yerler keşfediyoruz. Genel olarak oyuncu arkadaşlarımla zaman keyifli geçiyor, hepimiz buranın enerjisine uyum sağladık.

ROMANTİK YANIM VAR AMA TÜRKAN’DAN DAHA REALİSTİM

◊ Türkan romantik bir karakter. Siz aşk hayatınızda nasılsınız? Romantik yanınız var mıdır?

- Türkan hayata daha romantik ve iyimser bir pencereden bakan biri. Ben de akışta kalmayı ve anın tadını çıkarmayı seviyorum. Romantik bir tarafım var ama bir tarafım hep daha realist ve ayaklarım yere basıyor. Bu sayede dengede ve sağlıklı kalabiliyorum. Bu halimi seviyorum.

◊ Canlandırdığınız Türkan karakterinin dizide yaptığı, sizin “asla yapmam” dediğiniz ne var?

- Türkan’ın yaptığı her şeyi; karakter yapısını göz önünde bulundurarak ve empati kurarak, yargılamadığım bir yerden anlamaya çalışıyorum. Ancak Türkan’ın tahammül gösterdiği şeylere karşı sabırlı olmayabilirdim. Onun yaşadığı kötülüklere karşı ayakta tutan en güçlü duygusu sevgi. “Asla” kelimesini kullanmamaya özen gösteriyorum çünkü hayat keskin konuştuğun kısmı önüne sunabiliyor.

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KENDİMİ HER HALİMLE SEVİYORUM

◊ Müzik üzerine eğitim almışsınız. Bu alanda bir hayaliniz var mı?

- Müzik çocukluğumdan beri hayatım ve üzerine kurulu hayallerim var. Ancak şu an tutkuyla yaptığım işimi aksatmadan, kendimi hazır hissettiğim bir zaman diliminde bununla ilgili adım atmayı hedefliyorum. Akıştayım, bakalım zaman neler gösterecek...

◊ İnternette okuduğum yorumlarda yüz güzelliğiniz kadar bacaklarınızın güzelliği de konuşuluyor. Siz en çok kendinizde neyi beğenirsiniz?

- Aaa teşekkür ederim... Her halimle kendimi çok seviyorum.

UNUTULMAZ BİR GECE OLACAK

◊ Gelelim Pantene Altın Kelebek gecesine... Rising Star seçildiniz. Böyle bir ödüle layık görülmek size ne hissettirdi?

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- Müthiş bir duygu! Tutkularımın peşinden aşkla koştuğumu söylerim hep. İşime karşı olan hassasiyetim ve çabalarımın böyle özel bir ödülle mükafatlandırılması, kendime ve işime daha çok sarılmamı sağladı. Bir kez daha “iyi ki” dedim.

◊ Heyecanlı mısınız?

- Hem de nasıl! Normalde de heyecanı yüksek bir tipim. Heyecanım katlanmış durumda.

◊ Geceyle ilgili hayalleriniz neler?

- Rüya gibi bir gece geçireceğime eminim. Bu benim meslek hayatımda aldığım ilk bireysel ödül olacak. Heyecanla bekliyorum.

◊ Nasıl hazırlanıyorsunuz? Biraz tüyo alabilir miyiz?

- Şu an çok yoğun bir set temposunda olduğum için arta kalan zamanlarımda ekibimle yazıştığımız grupta sık sık fikir yürütmeye çalışıyoruz. En az benim kadar heyecanlı bir ekibim var. Net olan konu ise saçlarım. O gece Önder Tiryaki’ye emanet, saçlarımın benim ışığımı yansıtacağına eminim.Ben de merak içindeyim o gece nasıl görüneceğim ve nasıl bir ruh hali içerisinde olacağımla ilgili. Eminim ki ödül alan diğer arkadaşlarımla beraber aynı heyecanı paylaştığımız büyülü, unutulmaz bir gece olacak.

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“Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde bu yıl Özgü Kaya , Taro Emir Tekin, Nilsu Berfin Aktaş ve Su Burcu Yazgı Coşkun ödül alacak.

HAKSIZLIĞA KARŞI SUSMAM MÜMKÜN DEĞİL

◊ Bir röportajınızda yalan ve haksızlığa gelemediğinizi söylemiştiniz. Hiç haksızlığa uğradınız mı?

- Hayatta herkes yalana ve haksızlığa uğruyor çoğu zaman. Sadece bana değil bir başkasına yapıldığı zaman da susmam mümkün değil. Yalana karşı -özellikle doğrusunu bildiğim ve hissettiğim yalanlarda- gardımı almayı öğrenmiş durumdayım. Tabii haksızlığa uğradığını fark etmek her zaman bu kadar kolay ve bariz olmayabiliyor.

◊ Siz hiç yalan söylemez misiniz? Mesela beyaz yalan!

- (Gülüyor) Rengini bilemem ama küçük masum yalanlarım olmuyor değil. Mesela, 5 dakikaya oradayım gibi!