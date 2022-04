Özge Yağız: İlk kez girdiğim seçmelerde işi aldım

Haberin Devamı

Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Yağız, oyunculuk serüveninin nasıl başladığını anlattı:

“İlk kez girdiğim seçmelerde ilk işimi almıştım ve ertesi gün hemen sete çıktım. Hızlı, heyecanlı ve tutkulu bir başlangıçtı. Böyle de devam ediyor. Öğrenme açlığı, kendinizi geliştirmenize en büyük etken.

Pozitif olmaya gayret ettiğini söyleyen oyuncu, enerjisinin kaynağı sorulunca ise “İnanç sanırım. Hissettiğim her duyguya, kafamda oluşan her düşünceye çok inanırım. Doğru şeylerin eninde sonunda bizi bulduğuna inanıyorum. Bu yüzden enerjimi en iyisini yaptığımdan emin olmaya harcıyorum, geriye kalan her şeyi akışına bırakıyorum” yanıtını verdi.