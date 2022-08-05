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Özge Yağız: Hayatımın baharındayım

Güncelleme: 1 saat önce

#Özge Yağız#Haluk Bilginer#Özge Yağız Kimdir
Özge Yağız: Hayatımın baharındayım

Özge Yağız, Elele dergisinin ağustos sayısına röportaj verdi.

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“Baba” adlı diziyle seyirci karşısına çıkan genç oyuncu, hayatının nasıl bir döneminde olduğunu şöyle anlattı:

“Hayatımın bahar tadında yazına denk geldiniz diyebilirim. Her şeyin dengede olduğu, her tadın olması gerektiği gibi ve gerektiği kadar geldiği, farkındalıklarımın beni çok iyi hissettirdiği bir dönemdeyim. Sevgi sözcüğünü, hayatımın tam orta noktasına alıp ondan bana uzatılan her dalın kıymetini bildiğim bir Özge ile baş başayım.”

Özge Yağız: Hayatımın baharındayım

HALUK ABİ ÖZEL BİR HİKAYE

Dizide Haluk Bilginer’le birlikte rol alan Özge Yağız, usta oyuncuyla çalışmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu da açıkladı:

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“Mesleğime başladığımda dile getirdiğim ilk hayallerimden biriydi ve gerçekleşti. Bu konuda duygularımı tarif etmekte çok zorlanıyorum. Haluk Bilginer setin büyüğü, küçüğü, öğretmeni, babası, sesi, soluğu, gökkuşağı; ciddi anlamda setin her şeyi. Onun enerjisinin yanında, sahip olduğunuz enerjiden bile utanıyorsunuz bazen. Her sayfasını ezberleye ezberleye okumamız gereken özel bir hikâye Haluk Abi.”

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