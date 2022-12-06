Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Özge Ulusoy'un en acı günü...Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Özge Ulusoy#Haydar Ulusoy#Baba
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 14:41

MANKEN Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy (73) için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören sonrasında, defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Haberin Devamı

Oyuncu ve Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Ankara'da dün düzenlenen ilk törenin ardından Ulusoy'un cenazesi Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'ne getirildi.

Özge Ulusoyun en acı günü...Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kardeşi Nilay Ulusoy cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Özge Ulusoy cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamazken, anne Armağan Ulusoy'un da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Özge Ulusoyun en acı günü...Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Törene ailenin yakınları, sevenleri ve birçok isim katıldı. Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen askeri tören ve öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında, önce askeri top aracına sonrasında ise cenaze aracına nakledildi.

Özge Ulusoyun en acı günü...Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Tören sonrasında cenaze, defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Haberin Devamı

Özge Ulusoyun en acı günü...Haydar Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Gözden Kaçmasın

Tarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Canım babamdan geriye kalan Özge Ulusoyun büyük acısıTarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Canım babamdan geriye kalan! Özge Ulusoy'un büyük acısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Özge Ulusoy#Haydar Ulusoy#Baba

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan