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Özge Ulusoy'un ablası Nilay Ulusoy'dan flaş açıklama: Frene hiç basılmadı

Güncelleme Tarihi:

#Özge Ulusoy#Nilay Ulusoy#Haydar Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 08:40

Manken Özge Ulusoy’un ablası Nilay Ulusoy, 4 Aralık’ta trafik kazası sonucu vefat eden babaları Haydar Ulusoy’la ilgili flaş bir açıklama yaptı.

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Ulusoy, babasına çarpan cipin çok süratli olduğunu ve sürücünün kaza anında frene basmadığını öne sürdü:

“4 Aralık günü saat 14.05 sıralarında bir cip, babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Cip 100 km’den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylardan biri, çarpan aracın frene bile basmamış olması. Dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var. Yargı makamları doğruları ortaya çıkaracaktır. Başka kan donduran bilgiler de var, detay veremiyorum. Babam bir ömür ülkesi ve milleti için çalıştı ve savaştı, şimdi ben de onun için savaşacağım.”

Özge Ulusoyun ablası Nilay Ulusoydan flaş açıklama: Frene hiç basılmadı

Babasının vefatıyla yıkılan Özge Ulusoy, babasının kazada kırılan saatini paylaşıp altına, '04.12.22! 14.05 Babacığım' notunu düşmüştü.

 

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#Özge Ulusoy#Nilay Ulusoy#Haydar Ulusoy

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