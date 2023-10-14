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Özge Özpirinçci ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış

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#Özge Özpirinçci#Kadri Emrah Özpirinçci#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 15:19

OYUNCU  Özge Özpirinçci’nin babası Kadri Emrah Özpirinçci, Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

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Oyuncu Özge Özpirinçci’nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci geçen Perşembe günü hayatını kaybetti.

Özge Özpirinçci ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış

69  yaşında hayatını kaybeden Özpirinçci  için bugün Şakirin Camii’nde  öğle namazının ardından cenaze tören düzenlendi.

Özge Özpirinçci cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Özge Özpirinçci ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış

Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent İnal, Necip Memilli, İlker Kızmaz, Berrak Tüzünataç cenazeye katılanlar arasındaydı.Cenaze için dua ve helallik alındı.

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Özge Özpirinçci ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış

Kadri Emrah Özpirinçci, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Özge Özpirinçci ayakta durmakta zorlandı... Babaya son bakış

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#Özge Özpirinçci#Kadri Emrah Özpirinçci#Cenaze

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