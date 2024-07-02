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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk tatilde: Görevimiz Mercan

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#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Meriç Aral
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk tatilde: Görevimiz Mercan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 08:58

Bodrum’da tatil yapan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, önceki gün minik kızları Mercan ve oyuncu arkadaşları Meriç Aral’la birlikte Ortakent’teki bir plajda görüntülendi.

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Mercan’ı uyutmaya çalışan Yamantürk başarılı olamayınca görevini eşine devretti.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk tatilde: Görevimiz Mercan

Özpirinçci kızını uyuttuktan sonra denize girdi. Mercan’ın yanında bekleyen Yamantürk ise deniz keyfi için eşinin dönmesini bekledi. (Kamil SÜMER)

Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Bodrum’dan Çeşme’ye

Sezonu Bodrum’da açan Alina Boz ve Umut Evirgen, tatile Çeşme’de devam ediyor.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk tatilde: Görevimiz Mercan

Çift önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi. Önce restoranda yemek yiyen, ardından şezlonglarına geçip güneşlenen ikili, ilerleyen saatlerde deniz keyfi yaptı.  (Deniz BOY)

 

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#Özge Özpirinçci#Burak Yamantürk#Meriç Aral

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