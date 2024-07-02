Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk tatilde: Görevimiz Mercan

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Mercan’ı uyutmaya çalışan Yamantürk başarılı olamayınca görevini eşine devretti.
Özpirinçci kızını uyuttuktan sonra denize girdi. Mercan’ın yanında bekleyen Yamantürk ise deniz keyfi için eşinin dönmesini bekledi. (Kamil SÜMER)
Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...
Bodrum’dan Çeşme’ye
Sezonu Bodrum’da açan Alina Boz ve Umut Evirgen, tatile Çeşme’de devam ediyor.
Çift önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi. Önce restoranda yemek yiyen, ardından şezlonglarına geçip güneşlenen ikili, ilerleyen saatlerde deniz keyfi yaptı. (Deniz BOY)