Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDA HAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Özge Özder: Şili’de rekor kırıyoruz

#Özge Özder#Sinan Güleryüz#Sadakatsiz
Özge Özder: Şili’de rekor kırıyoruz
Sayit DURMAZ

Ailesiyle sıcak havayı fırsat bilip dolaşmaya çıkan Özge Özder, muhabirlerle sohbet etti. Oyuncu, rol aldığı “Sadakatsiz” dizisinin Şili’de izlenme rekorları kırdığını söyledi.

Haberin Devamı

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”de Derya karakterini canlandıran Özge Özder, geçtiğimiz gün eşi Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile objektife takıldı.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”de Derya karakterini canlandıran Özge Özder, geçtiğimiz gün eşi Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile objektife takıldı.

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden çift “Güzel havanın tadını çıkartıyoruz, kızımız Luna dışarıda gezmeyi çok seviyor. Havalar da güzelken parka gidelim dedik” diye konuştu.

Özge Özder: Şili’de rekor kırıyoruz

“Sadakatsiz” dizisiyle ilgili sorulara ise Özder, şöyle yanıt verdi: “Dizimiz çok iyi gidiyor, yurtdışında çok seviliyor. Özellikle Şili’de rekorlar kırıyor. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor.”

Gözden Kaçmasın

Sadakatsiz’ dizisi Latin Amerika’yı fethediyor
#SADAKATSİZ#CANSU DERE
'Sadakatsiz’' dizisi Latin Amerika’yı fethediyor!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Özge Özder#Sinan Güleryüz#Sadakatsiz

BAKMADAN GEÇME!

Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk