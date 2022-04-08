Özge Özder: Şili’de rekor kırıyoruz

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Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”de Derya karakterini canlandıran Özge Özder, geçtiğimiz gün eşi Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile objektife takıldı.

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”de Derya karakterini canlandıran Özge Özder, geçtiğimiz gün eşi Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile objektife takıldı.

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden çift “Güzel havanın tadını çıkartıyoruz, kızımız Luna dışarıda gezmeyi çok seviyor. Havalar da güzelken parka gidelim dedik” diye konuştu.

“Sadakatsiz” dizisiyle ilgili sorulara ise Özder, şöyle yanıt verdi: “Dizimiz çok iyi gidiyor, yurtdışında çok seviliyor. Özellikle Şili’de rekorlar kırıyor. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor.”