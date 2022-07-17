Özge Özder: Beni ekonomik kullandılar

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KANAL D’nin geçtiğimiz haftalarda final yapan dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Özge Özder, Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Özder, hamile olduğunu “Sadakatsiz”in setindeyken öğrendiğini söyledi. Oyuncu, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy’un bu konuda kendisine çok destek olduğunu belirtti: “Ben işi kabul ettikten sonra hamile olduğumu öğrendim. Doktorun, ‘Henüz ailelere söylemeyin. Ne olur ne olmaz’ dediği dönemdi. Ama sanki bir şey gizlemiş gibi olacaktım. Belki yollarına başka oyuncu ile devam edeceklerdi. O yüzden eşimden sonra ilk öğrenen Fatih Aksoy oldu. Bana, ‘Bebeklerin uğuruna çok inanırım. Bu bebek uğur getirir. Biz seninle devam etmeyi çok isteriz’ dedi. Rolde ufak değişiklik yaptık. Beni çok ekonomik kullandılar. Haftada bir ya da iki gün sete gittim.”



ANNELİK AÇIK YARA GİBİ



Sinan Güleryüz ile evli olan Özge Özder, kızı Luna’yı kucağına aldıktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini ifade etti: “Annelik hayatıma bir anlam kattı. İnsanın kendi evladı olması başkaymış. Çok duygusallaştım. Bebeklerle ilgili kötü bir şeye tahammülüm kalmadı. Annelik açık yara gibi, dokunduğunuz anda gidiyor. Empati duygusu daha yüksek oluyor.” Oyuncu, hamilelik döneminde de mesleğinden uzak kalmadığını açıkladı: “Doğuma iki gün kala setteydim. Doğumdan üç hafta sonra da geri döndüm. Fatih Aksoy’a öyle bir söz verdim. Fatih Bey, ‘Kendine kötü davranarak bir hamilelik geçirme. Hemen de bize geri dön, zor durumda bırakma’ dedi. Ben de var gücümle sete döndüm.”

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Mesleğimle ünlü oldum

Özge Özder, mesleğini iyi yaptığı için ünlü olduğunu söyledi: “Ünlü olmanın birçok yolu var aslında. Oyuncu olmak biraz daha emek ve zahmet isteyen bir şey. Ünlü ya da popüler olduğum için bana oyunculuk şansı verilmedi. Bu benim mesleğim. Ben oyunculuk okudum, oyuncuydum ve mesleğimi iyi yaptığım için ünlü oldum. Bir de o yolu tersten yürüyenler var. Alaylı olup çok güzel kendini eğiten insanlar da var. O da tercih.”