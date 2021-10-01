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Özge Gürel kimdir, nereli, kaç yaşında? Özge Gürel filmleri ve dizileri

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Özge Gürel kimdir, nereli, kaç yaşında Özge Gürel filmleri ve dizileri

Özge Gürel, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Son günlerde özel hayatı ile öne çıkan Özge Gürel, Medcezir ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almıştı. Muhteşem Yüzyıl ve Dolunay isimli projelerde de rol alan Özge Gürel, 2014 yılında aynı dizide rol aldığı Serkan Çayoğlu ile evlilik hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Özge Gürel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Özge Gürel filmleri ve dizileri

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Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul Silivri’de doğumludur. Özge Gürel’in annesi ev hanımı babası ise emeklidir. İlk ve orta öğrenimini Silivri’de tamamlayan genç oyuncu Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bırakmış ve oyuncu olma hayallerini gerçekleştirmeye koyulmuştur. Önce oyunculuk sonra da oyuncu yönetimi dersleri alan Özge Gürel, kısa sürede yapımcıları dikkatini çekti. Şimdiler hala şan, dans ve diksiyon derslerine devam ettiğini söylüyor.
İlk deneyimini “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasına adım atmış olur. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır.

2014 yılında sevilen dizi “Medcezir” de “Ada” rolüne hayat vermiştir.

İlk başrolü “Kiraz Mevsimi”yle oldu.

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2014 yılında yayın hayatın atılan ve döneminde oldukça popüler “Kiraz Mevsimi” dizisindeki Öykü rolüyle çok sevildi. Kiraz Mevsimi ile yıldızı parlayan genç oyuncu, dizide Serkan Çayoğlu ile başrolü paylaşıyordu.

2017 yılında ekranlara gelen ve Berk Cankat ile başrolü paylaştığı “Yıldızlar Şahidim” dizisiyle ekranlara döndü. Ancak dizi uzun ömürlü olamadı.

2017’nin sevilen yaz dizileri arasına girmeyi başaran Dolunay’da Nazlı karakterine hayat verdi. Dolunay’ın başrolünde Özge Gürel’e genç oyuncu Can Yaman eşlik etti.

 

Fiziksel özellikleri

Göz Rengi: Kahverengi
Doğal Saç Rengi: Kumral
Kilosu: 56
Boyu: 169 cm

Sinema
YılAdıRolNotlar
2014Bizum HocaKardelenYardımcı Karakter
2017Organik Aşk HikâyeleriDemetBaşrol
2017İlk ÖpücükBaharBaşrol
2018BörüGökçe DemirYardımcı Karakter
2019AnnemNazlıBaşrol
2020Kar KırmızıZeynepBaşrol
Televizyon
YılAdıRolNotlarKanal
2010-2011Kızım NeredeZeynepBaşrolATV
2011Ve İnsan AldandıDerya11. BölümSamanyolu TV
2012Huzur SokağıMelisaKonuk OyuncuATV
2014Muhteşem YüzyılRana HatunYardımcı KarakterStar TV
2014MedcezirAda SavaşerYardımcı KarakterStar TV
2014-2015Kiraz MevsimiÖykü Acar DinçerBaşrolFOX
2017Yıldızlar ŞahidimHaziranBaşrolStar TV
2017DolunayNazlı Pınar AslanBaşrolStar TV
2018BörüGökçe DemirKonuk OyuncuStar TV
2018-2019Muhteşem İkiliNilüfer CanBaşrolKanal D
2020Bay YanlışEzgi İnalBaşrolFOX
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