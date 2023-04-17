Özge Borak'tan itiraf: Güvenemedim çocuk yapmadım

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Şimdilerde “Dünya Yerinden Oynar” adlı oyunla tiyatro izleyicisiyle buluşan Özge Borak, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, aile ilişkilerini anlatırken annelik özleminden de bahsetti:

“Anneyle babayla arkadaş olunmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar tabii ki olabilir ama arkadaş başka bir şey. Kavram karmaşasına gider fazlası. Yetişkince arkadaşlıkta iyiyiz ama. Anneme söylediğim bir şeyi babamdan, babama söylediğim bir şeyi annemden duymamışımdır. Muhteşemler. Eğer bu saatten sonra olabilirse, onlar gibi ebeveyn olmak isterim. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak. Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım.”

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İlk evliliğini Bülent Şakrak (2006-2010), ikincisini Ata Demirer’le (2012-2014) yapan ünlü oyuncu, “Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?” sorusuna da biten evliliklerini işaret ederek yanıt verdi.

AYIP OLMASIN DİYE EVLİLİKTEN VAZGEÇEMEDİM

Borak şöyle konuştu: “Yaşamıyordum. Büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz. Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim. Belki de son 8 yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum. Artık kimseye verecek bir hesabım yok. Bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı.”

ONU KAYBEDİNCE KALBİM KIRILDI

Kısa süre önce babaannesinin vefatıyla sarsılan Özge Borak, acısını “Kalbim kırıldı” sözleriyle dile getirdi. Borak, dedesini de küçük yaştayken kaybettiğini ve bu ölümün kendisini çok etkilediğini anlattı: “Benim hayatımda hızlı büyüdüğüm bir an var; 12 yaşındayken dedemin ölümü. Birden büyük bir insan olduğumu hissettim. O böyle hafif otoriter bir dedeydi ama ben söz konusu olduğumda öyle değildi.”