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Özge Borak: Kadın siyasetçi olmak zor

#Özge Borak#Leyla Atakan#Beyti Engin
Özge Borak: Kadın siyasetçi olmak zor

Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ filminin çekimleri bitti. Atakan’a, Özge Borak hayat verdi.

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Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip, Cumhuriyet’in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan’ın yaşamını anlatan ‘Leyla Hanım’ filminin çekimleri tamamlandı.

Filmde Atakan’ı, Özge Borak canlandırırken diğer başrollerde Beyti Engin, Bekir Aksoy ve Devrim Nas var.

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği film, özel gösterimin ardından izleyici karşısına çıkacak.

1968-1971 yılları arasında Kocaeli Belediye Başkanlığı yapan Leyla Atakan’a hayat verdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Özge Borak, “Kadın siyasetçi olmak çok zor. Leyla Hanım bu zorluklardan yılmadı” dedi.

Özge Borak: Kadın siyasetçi olmak zor

 

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#Özge Borak#Leyla Atakan#Beyti Engin

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