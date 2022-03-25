Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasındaki davada yeni gelişme

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Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı arasında sular durulmuyor. Özer Hurmacı en son olarak eşi hakkında tedbir kararı aldırmış, Mihriban Hurmacı da konuşmayı sürdürünce 3 günlük zorlama hapsine çarptırılmıştı.



HAPİS YATMAYACAK



Mihriban Hurmacı, aleyhine verilen hapis kararına itiraz etti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Mihriban Hurmacı, avukatı Serkan Toper aracılığıyla katıldı. Duruşmada söz alan avukat Serkan Toper, “Müvekkil, televizyona çıktığında uğradığı fiziksel ve psikolojik şiddeti anlatmıştır. Özer Hurmacı’ya herhangi bir iftira, aşağılama veya küfür yoktur. Müvekkilim şiddete uğramasına rağmen zorlama hapsi kararı verilmiştir. Bu karar kabul edilemez. Kararın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.



Kararını açıklayan mahkeme, Mihriban Hurmacı’nın itirazını kabul ederek, aleyhine verilen 3 günlük hapis kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma çıkışı Mihriban Hurmacı adına açıklama yapan avukatı Serkan Toper, “Kadına şiddet konusunda hayal kırıklığına uğratılan şiddet mağduru Mihriban Hurmacı’nın hapis cezası almasına dair haksız bir karar verilmişti. Bugün adil ve vicdani bir kararla bu haksız durum ortadan kalkmış oldu” dedi.

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"ASTROLOJİ HARİTASINA BAKIP ALDATTIĞIMI SÖYLÜYOR"

Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.

Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.

Mihriban Hurmacı darp fotoğrafını sosyal medya hesabında " Bunu asla saklamak istemiyorum...Sen bir canavarsın Özer Hurmacı" notuyla paylaşmıştı.