Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru Güllü'ye ne oldu?

Olayla ilgili sanatçının kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede şunları söyledi: “Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkıp yanına indik.”

Öte yandan bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü’nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

Güllü’nün menajeri Erhan Arı, hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşarak şu açıklamayı yaptı: “Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde de denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm.”

'SORUŞTURMA SÜRÜYOR'

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

'KAFA KARIŞTIRAN ANLAR VAR'

Güllü'nün evdeki son anları sosyal medyada konuşulurken CNN TÜRK'e konuk olan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir açıklamalarıyla dikkat çekti.

'Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır' diyen Özdemir şunları söyledi: 'Orijinalinde duymadığımız seslerin, sanal medyada gündem olduğunu görüyoruz. 'Arka tarafta tokat sesi geldi', 'imdat dedi', 'aşağı attı' gibi söylemler var. Veya üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. İçerideki bu görüntülerin tamamını birleştirdiğiniz zaman kolluk olarak karşınıza bu eve giren çıkanla ilgili olarak tüm bilgiler gelir.'

CNN TÜRK'e konuk olan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir görüntülere dair şu yorumu yaptı:

'Biz birbirimizi bir şekilde veya haberi olmadan arkadan müdahale etmeye kalksak, refleks olarak insanlar sağındaki solundaki eşyaları dağıtabilirler. Bakın şurada çok rahat dağılabilecek olan eşyalar var. Burada bizim en çok kafamızı karıştıran, yani şüpheli diye adlandırabileceğimiz kısmı Güllü'nün beyanı. Lavabodan çıktıktan sonra 'Herkes tamam mı?' diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Artık yatılacak vs. 'O ne?' deyip hamle yapıyor. Nereye hamle yapıyor? Tam da hayatını kaybetmiş olduğu odaya doğru hamle yapıyor.'