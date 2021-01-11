Özdemir Erdoğan kimdir? Özdemir Erdoğan şarkıları ve hayatı hakkında bilgiler
Özdemir Erdoğan pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Son günlerde söylemi ile öne çıkan Özdemir Erdoğan, pek çok kişinin yakından tanıdığı şarkılarla dikkat çekmiştir. İkinci Bahar, Sevdim Seni Bir Kere, Özdemir Erdoğan'ın seslendirdiği popüler şarkılardandır. Özdemir Erdoğan kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Özdemir Erdoğan, 17 Haziran 1940 tarihinde dünyaya geldi. Anne tarafı Ermeni kökenli, babaannesi Çerkez, babası ise Karadenizlidir. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.
1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.
Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar köyünde başöğretmen olarak tamamlamıştır.
Seslendirdiği bazı parçaları:
Sevdim Seni Bir Kere
İkinci Bahar
Pervane
Baharda Kuşlar Gibi
Küçük Bir Aşk Masalı
Karlı Kayın Ormanında
Kim Bilir
Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminin müziği)
Bebek
Elif dedim be dedim
Aşkın Tortusu Kalır
Paranın Ne Önemi Var
Bir Garip Yolcu
Samanyolu
Fahriye Abla
Duyduk Duymadık Demeyin
Bu Son Olsun
Deniz Ve Mehtap
Sensiz Saadet
Herkes Kendine Benzer
Dağlar Dağlar
Yak Bir Sigara
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle