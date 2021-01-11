Özdemir Erdoğan kimdir? Özdemir Erdoğan şarkıları ve hayatı hakkında bilgiler

Özdemir Erdoğan, 17 Haziran 1940 tarihinde dünyaya geldi. Anne tarafı Ermeni kökenli, babaannesi Çerkez, babası ise Karadenizlidir. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.

1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.

Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar köyünde başöğretmen olarak tamamlamıştır.

Seslendirdiği bazı parçaları:

Sevdim Seni Bir Kere

İkinci Bahar

Pervane

Baharda Kuşlar Gibi

Küçük Bir Aşk Masalı

Karlı Kayın Ormanında

Kim Bilir

Gurbet (Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminin müziği)

Bebek

Elif dedim be dedim

Aşkın Tortusu Kalır

Paranın Ne Önemi Var

Bir Garip Yolcu

Samanyolu

Fahriye Abla

Duyduk Duymadık Demeyin

Bu Son Olsun

Deniz Ve Mehtap

Sensiz Saadet

Herkes Kendine Benzer

Dağlar Dağlar

Yak Bir Sigara