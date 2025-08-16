Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler sessizliğini bozdu: Abim beni döverken Samar 'oh' çekti

Haberin Devamı

Gürler, abisinin Samar Dadgar yüzünden kendisine şiddet uyguladığını söyledi:

“Olayları Samar Dadgar’ın lehine çevirip üzerimizden prim kazanmaya çalışıyor. Kariyerini bitirmemek için konuşmadım. Özcan Deniz 4 yıl önce bana tokat atıp boğazımı sıktı. Olayı yargıya taşıdım artık hukuki süreç başladı. Samar yüzünden bana şiddet uyguladı. Samar, elini kalbine götürerek ‘Oh olsun’ dedi. İlk eşimden yeni ayrılmıştım. Annem, çocuğum ve bakıcımız da oradaydı.”

AİLESİNDEN UTANIYOR



Yurda Gürler, Özcan Deniz’in ailesinden utandığını da açıkladı:

“Ercan abim bu kadar elini çektiği için Özcan abim de mahremini ortaya döküyor. Annem, evlatlarını çok özledi. Özcan abim anda yaşamayı seven biri. Geçmişine ait hiçbir bağlantıyı bugün istemiyor. İşin en acı tarafı Özcan abim bizden utanıyor. Bu yüzden de bizi bu kadar aşağılıyor. Bu işimi de etkilemeye başladı.”

