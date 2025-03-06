Özcan Deniz'in kardeşi isyan etti: Para gitti, kardeşlik bitti

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İşte Sibel Semerci'nin o paylaşımı:

"Televizyona çıkıp "şerefi ve namusu üzerine bir daha hiç bir programda konuşmayacağım deyip yemin eden ama ilk fırsatta şerefi ve namusunu gözden çıkarıp yeniden programlarda ağız dolusu hakaret eden ve tüm ailesini özelliklede 2 yıldır görüşmediği annesini kendi hırsı yüzünden, annelik duygularını kullanıp , işi bitince de şimdi köşeye atan, çıkarları için kardeşlerinin hayatlarını yerin dibine sokabilen, bir zamanlar evimizin büyüğü, atası sandığımız ama şimdilerde para ve mal paylaşımı yüzünden kardeşlerini öldürmekle tehdit eden o kendini kaybetmiş şahısa söyleyeceklerim var.

Sevgili abim Özcan Deniz'in içine senin tarafından düşürülmüş olduğu bu kabus dolu zamanlarında, benim başından beri yanında duruyor olmamı sen yanlış anlamışsın, karşılığında maddi bir çıkarım olduğunu söyleyecek kadar ne yapacağını şaşırmışsın.

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Senin hatalı olduğunu yüzüne vuracak cesaretimin olmasını hazmedemiyorsun..."

"Sen de çok iyi biliyorsun ki ben sana rağmen kendimi bildim bileli çalışan, kendi ayakları üstünde durabilen , mesleğinin ekmeğini yiyen ve çok şükür dağ gibi arkasında eşi olan bir kadınım.

Beni yanında para saçarak tuttabildiğin eşlerinle ve sevgililerinle yada para karşılığı konuşturduğun televizyon programcıları ile sakın karıştırma hatasına düşmee!

Bedel karşılığı kardeşinin yanında durmak ancak senin mesleğindi bunu çabuk unutmuşsun. Para gitti kardeşlik bitti!

Hakkımda ne söylersen söyle şunu bil ki sonuna kadar, tehditlerine rağmen değerli abim Özcan Deniz'in ve senin tehditlerinden korktuğu için bizimle görüşemeyen küçük kız kardeşimin her zaman yanındayım. Senden korkmuyorum!"

"Normal olan abinle veya kız kardeşlerinle tatile gidebilirsin. Kuzenler buluşsun, oynasınlar diye abinin veya kız kardeşinin evine gidebilirsin, kahve içebilirsin. Abinin veya kızkardeşinin daveti üzerine tekneyle tatile çıkabilirsin. Kardeşin haklı ve zor durumda ise yanında destek olabilirsin.



Bunları bir şeyin karşılığı olarak gören sana hatırlatmamdır...

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Anormal Olan, yıllardır ortak havuzda mallarımızı biriktiriyoruz deyip yolları ayırma zamanı geldiğinde kardeşine dönüp "bunların hepsi benim, senin hiç bir şeyin yok al bu da kredi borçların bi zahmet bunlara da öde, evini de başına yıkayım ki yolunu ayırdığına pişman edeyim seni" demektir. Anormal olan;

hukuksal yollarla sorunu çözmek varken ortalığa saça saça itibarsızlaştırmak için türlü iftiralar atmak ve tuzaklar kurmaktır. Anormal olan; kardeşlerini mal paylaşımı kavganda safında tutamadığın için ölümle tehdit etmektir. Anormal olan; bir anneyi oyuna getirip oğluyla arasına kapanamayacak uçurumlar açmaktır. Kardeş olmak benim seçimim değildi ama madem kardeşim adaletli olmayı seçtim... Adaletli durusumdan da asla taviz vermeyeceğim."

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