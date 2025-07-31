Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan da abi Ercan Deniz'i suçladı

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Sosyal medyasında açıklama yapan Aktan, Ercan Deniz’i suçladı:

“Özcan, baba figüründen yoksun büyüdüğü için abisini baba yerine koymuş bir insandı. Ne dediyse kabul etti. Her şey Ercan Deniz’in kontrolündeydi. Ve bu güveni suistimal etti. Özcan’ı uyardık. Ancak ‘Abime güveniyorum’ diyerek hepimizi susturdu. Boşanma sonrası yaşadığım o iki yıllık cehennem; Ercan Deniz’in bana açtığı savaşın bir sonucuydu. Bugün, kardeşinin hayatını gölgesiyle yöneten biri olarak bana neler yapabileceğini siz düşünün. Şimdi soruyorum, Ercan Deniz: Özcan’la evliyken, onun servetinin tek varisi olabilmek adına bana evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin? Özcan’ın sana güvenle attığı imzaların bedelini, tüm servetine el koyarak ödetmeye çalışan sen değil misin? Ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin? Para hırsın yüzünden, bir daha oğlumun adını ağzına almayacaksın. Sen araya girmeden önce de, çıktıktan sonra da Özcan’la çok iyi bir anne baba olarak yol almayı başardık. Kendi hesabını, adımızı kullanmadan gör.”