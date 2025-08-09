×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz isyan etti: Barışın yoksa villaları yakarım!

Güncelleme Tarihi:

#Özcan Deniz#Kadriye Deniz#Ercan Deniz
Özcan Denizin annesi Kadriye Deniz isyan etti: Barışın yoksa villaları yakarım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 09:34

ÖZCAN Deniz, 22 yıldır menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz ile yaşadığı gerilim sonrası profesyonel birlikteliğini sona erdirdi.

Haberin Devamı

İki kardeş arasında tapu devriyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar ve tehdit içerikli söylemler nedeniyle konu yargıya taşındı. Özcan Deniz ve kız kardeşi Melek Kasap, abileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özcan Deniz’in geçmişte kefil olduğu Ercan Deniz’e ait banka borçları nedeniyle tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz işlemi başlatılacağı iddia edildi.

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, bir televizyon programına telefonla bağlanarak sessizliğini bozdu. Kadriye Deniz, oğullarına barış çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

SAMAR AKIL VERDİ

“Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan’a akıl veriyor. Seni Allah’a havale ettim. Yalvarıyorum Allah’a, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan’ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı’na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter!”

Gözden KaçmasınKavgaya o da dahil oldu Sibel Semerciden Özcan Denize destek, Ercan Denize sitemKavgaya o da dahil oldu! Sibel Semerci'den Özcan Deniz'e destek, Ercan Deniz'e sitem!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınÖzcan Denizin eski eşi Feyza Aktan da abi Ercan Denizi suçladıÖzcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan da abi Ercan Deniz'i suçladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Özcan Deniz#Kadriye Deniz#Ercan Deniz

BAKMADAN GEÇME!