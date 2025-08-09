Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz isyan etti: Barışın yoksa villaları yakarım!

Haberin Devamı

İki kardeş arasında tapu devriyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar ve tehdit içerikli söylemler nedeniyle konu yargıya taşındı. Özcan Deniz ve kız kardeşi Melek Kasap, abileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özcan Deniz’in geçmişte kefil olduğu Ercan Deniz’e ait banka borçları nedeniyle tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz işlemi başlatılacağı iddia edildi.



Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, bir televizyon programına telefonla bağlanarak sessizliğini bozdu. Kadriye Deniz, oğullarına barış çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:



SAMAR AKIL VERDİ



“Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan’a akıl veriyor. Seni Allah’a havale ettim. Yalvarıyorum Allah’a, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan’ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı’na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter!”