Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan şoke eden iddia: Annesi karnıma dakikalarca tekme attı

ÖZCAN Deniz’le ailesi arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcının abisi Ercan Deniz’le yaşadığı sert polemiğin ardından, annesi Kadriye Deniz ağır sözler içeren bir paylaşım yapmış, “Bundan böyle ne bayrama, ne selâma” demişti. Özcan Deniz annesine sert bir karşılık verdi. Sosyal medyada peş peşe 40 açıklama yayınlayan şarkıcı, ailesinin ihanetine uğradığını öne sürdü: “Yaptığınız sayısız kötülüğünüze göğüs gerdim ve de gereceğim. Ekranlara çıkıp gazetelere konuşarak aslında benim yapamayacağım bir şey yaptınız; benden neleri çaldığınızı, benim kalbinizde hiçbir yerimin olmadığını, beni sadece ‘imkân’ olarak gördüğünüzü, sizin için bir evlat ya da kardeş değil de hayatına, emeğine her şeyine ipotek koyduğunuz bir köle olarak gördüğünüzü parmak sallaya sallaya anlattınız. Siz evladıma bile düşmansınız.”

EVLERİMİ VERECEK

Sanatçı, yaşananların sona ermesi için şartını açıkladı: “Ben market kasalarında kredi kartı çalışmadığı için defalarca kalıyorken Ercan

Bey oğluna Ferrari zevkleri tattırıyor, bütün eşlerine benim ek kartımın ek kartlarını dağıtıyordu. O evler benim 40 yıllık emeğimden geri bıraktığınız tek şey. Bunca kötülüğün sonunda Ercan Bey’e ve apartta bekleyen eşlerine, metreslerine armağan etmeyeceğim. Bu tantana bitsin istiyorsanız Ercan Bey evlerimi verecek, ipotekleriyle de borçlarını ödeyecek ve konu kapanacak.”

GÖMDÜM, YASINIZI TUTTUM



Özcan Deniz, annesi, kız kardeşi ve abisine “Cenazeme gelmeyin” diye seslendi: “Ben seni, Yurda’yı ve o baş haini kalbime gömdüm, toprağı attım ve yasınızı tuttum. Artık ne tek damla gözyaşım ne de çocuğumdan çaldığınız tek kuruş siz şükürsüzlere akacak. Vefatınızda da orada olmayacağım. Merak etmeyin tüm masraflarınızı karşılarım. Eğer sizden önce ben gidersem siz de bana gelmeyin. Gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir.

ABİM BENİ VURMASI İÇİN TETİKÇİ ARIYOR

2008 yılında silahlı saldırıya uğrayıp bacağından vurulan Özcan Deniz, o olayın arkasında da abisi Ercan Deniz’in olduğunu iddia etti: “Benim vurulmama bile sebep Ercan’dır. Ekranlarda diyor ki, ‘Adamlar benimle Özcan’ı karıştırmış.’ Sahnedeki benimle seni mi karıştırmışlar? Bak sen. Ölüyordum ben o gece. Mermi, atardamarıma 1 milim kala durmuş. Şimdi bile fellik fellik tetikçi arıyorsun. Beni öldürmeye çalışıp da başaramamış katillerimi affetmemi beklemesin kimse.

EŞİ: BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar da sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak sanatçının kardeşi Yurda Güler ve annesi Kadriye Deniz’den şiddet gördüğünü öne sürdü:

“Eşimin annesi beni merdivenden atacaktı. Elinin altından kaçtım. Yurda Hanım kapıyı tekmeyle açtı, kapı kafama geldi. Halı kıpkırmızı oldu, kafamdan kan akıyordu. Ben yerdeyken annesi karnıma dakikalarca tekme attı. Beni öldüreceklerdi.”