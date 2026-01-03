Özcan Deniz'den kardeşine yanıt: Annem tedavisi için misliyle para ödedim

Haberin Devamı

ÖZCAN Deniz’in kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, yılbaşı öncesi sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar ise yılbaşı günü şarkıcının konuk olduğu yeni yıl yemeği konseptli YouTube programından paylaşımlar yaptı. Bu gönderiye görümce Yurda Gürler tepki gösterdi. Kanser tedavisi gören anneleri Kadriye Deniz’in hastanede yanında bulunan Güler, programdan bir fotoğrafı paylaşarak Tevfik Fikret’in ‘Yiyin Efendiler Yiyin’ adlı şiiri aracılığı bir mesaj yayınladı:



“Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş. Seninle gurur duyuyorum canım abim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki. Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol.

Haberin Devamı

Samar Dadgar, Yurda Gürler ’in paylaşımına karşılık verdi. Dadgar, görüntülerin yeni olmadığını ve sunuculuğunu üstlendiği yemek programına ait olduğunu açıkladı:

“Bu videolar haftalar önce çekildi. 1.5 senedir çekimlerim devam ediyor. Bu benim iş programım. İran gündeminden dolayı erteliyorduk. Biz bayağı bir stok yaptık. Birinci sezon çekimini bitirdik. Bundan sonra her cuma yemek programımız ile sizlerle olacağız.”

'ANNEM İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM'

Özcan Deniz de sosyal medya hesabından annesinin tedavi masraflarını karşıladığını açıkladı:

"Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım ama şovlarına aparat olarak kullanıyorlar annemi. Daha önce kullandıkları gibi… Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu. “

Haberin Devamı

KOCAM ÇOK GÜZEL YEMEK YAPAR

ÖZCAN Deniz, eşi Samar Dadgar’ın “Samar ile Mutfak Kafası Yılbaşı Özel” YouTube programına katıldı ve yılbaşı sofrasında orkestra eşliğinde şarkılar söyledi.

Dadgar, “Kocam çok güzel yemek yapar, çok da güzel yardım eder. ‘Ben bir köşede oturayım, eşim önüme yemek getirsin’ diyen erkeklerden değil. Yardım eder, üstüne de beni över. Bu benim için çok güzel bir flört” dedi.

Özcan Deniz ise eşine şu karşılığı verdi:

“Bir şey biter, yeni bir şey başlar. Bizi kollayacak, koruyacak, güzel günlere sevk edecek şeyler olsun. O kadar güzel yemek yapıyor ki kilo alacağım diye yemekten kaçıyorum. ‘Aç değilim, yemek yapma’ diye mesaj atıyorum, çorba içiyorum.”

Haberin Devamı

Deniz, eşini "Bu sofra çok haini ve şükürsüzü 40 yıl doyurdu. Şimdi tertemiz ve bereketle gerçek dostları ağırlıyor. Allah hepimizin bereketini arttırsın." mesajıyla destekledi.