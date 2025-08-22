Özcan Deniz'den abisine 'itibar' davası

Haberin Devamı

ÖZCAN Deniz’le abisi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Kardeşler arasında devam eden davalara bir yenisi daha eklendi. Özcan Deniz, abisinin programlara çıkarak aleyhine açıklamalar yaptığı iddiasıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tedbir talepli dava açtı. Şarkıcının avukatı İrem Demir Kural tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ercan Deniz gerçeğe aykırı beyanlarında müvekkilin vergi kaçırdığını, şirketi dolandırdığını ve aile üyelerine şiddet uyguladığını iddia etmektedir. Ercan Deniz, müvekkilin menajeri olarak tüm mali ve vergisel işlemleri kendisi yürütmesine rağmen asılsız iddialarda bulunmaktadır. Ercan Deniz mal kaçırdığı gibi, tüm kredi borçları kendisinin şirketi tarafından kullanılan kredilere ilişkindir. Müvekkili zarara uğratan Ercan Deniz, müvekkil aleyhine haksız açıklamalarda bulunarak itibarına zarar vermiştir. Ercan Deniz’in müvekkil hakkında ve aleyhinde açıklama yapmasını talep ediyoruz”

ESKİ KARISININ ÜSTÜNE BENİ SALIYORDU

ÖZCAN Deniz’in Feyza Aktan’dan olan oğlu için DNA testi yaptırdığını öne süren Ercan Deniz, yine çarpıcı açıklamalar yaptı. “Beyaz Magazin”e konuk olan Ercan Deniz, şarkıcının “Abim beni öldürmesi için tetikçi arıyor” açıklamasını hatırlatarak “Eğer tetikçiysem, Özcan’ın tetikçiliğini yaptım. Karısının (Feyza Aktan) üzerine beni salıyordu. ‘Git sustur onu’ diyordu, gidiyordum. Eski karısı için dedektif tuttu, eve kameralar yerleştirdi” dedi. Ercan Deniz ilginç bir iddiada daha bulundu: “Sosyal medyadan yaşı küçük kızlar buluyor, ‘Yeni proje yapıyorum’ diye eve çağırıyordu. Bunun için psikiyatriste de gitti.”