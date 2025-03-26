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Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır suçlama

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#Özcan Deniz#Ercan Deniz#Sosyal Medya
Özcan Denizden abisi Ercan Denize ağır suçlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 14:25

Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan ve son olarak da Ercan Deniz'in şikayeti üzerine ifade veren Özcan Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile abisine yüklendi. Özcan Deniz, 'yasaklı madde' kullanmakla suçladığı Ercan Deniz'e "Bana ihanet ettin" dedi.

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İşte Özcan Deniz'in sitem dolu o paylaşımı:

"Çok şükür ki tertemizim. Ben ve hiç bir şeyden haberi olmayan,senin kirli işlerine alet etmeye çalıştığın,2 küçük kız çocuğu sahibi,en küçük kız kardeşimiz Melek de dahil tertemiziz.Yammda durduğu için kin kustuğun,her gün mesajlar atarak utanç verici,ağıza alınmayacak enses küfürler ettiğin kız kardeşim Sibel tertemiziz. Korkutarak, ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsunTum aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil !Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin,Kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya and içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun,
durmayacaksın . Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. Şuan senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın. Bu kadar "şahsiyet yoksunu" olabileceğini ön göremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Haketmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim.Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın."

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#Özcan Deniz#Ercan Deniz#Sosyal Medya

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