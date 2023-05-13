Özcan Deniz Togg ile sahneye çıktı

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Özcan Deniz, yapılan özel bir rampa sayesinde yerli otomobil Togg’un Anadolu rengi T10X modeliyle sahneye çıktı. Deniz’e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da co-pilotluk yaptı. Bakan Varank, Özcan Deniz’e kırmızı renkli Teknofest mont da hediye etti.

Deniz, Togg deneyimiyle ilgili olarak “Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum” dedi.

Aynı zamanda AK Parti Bursa 2’nci bölge 1’inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Varank, “Önümüzdeki günlerde genç kardeşlerimizle, kadınlarla, Bursalı hemşehrilerimizle ‘Türkiye Yüzyılı’nda hep beraber olacağız” dedi. Bakan Varank, eşi Esra Varank ile birlikte seyircilerin arasında Deniz’in performansını izledi. Konser sırasında Togg da sahnede kalmaya devam etti.

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