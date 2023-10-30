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Özcan Deniz konserinde ortalık karıştı! Marş tartışmasına jet cevap...

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#Özcan Deniz#Cumhuriyet#Kıbrıs
Özcan Deniz konserinde ortalık karıştı Marş tartışmasına jet cevap...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 15:17

Kıbrıs’ta konser veren Özcan Deniz’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadığı ve “10. Yıl Marşı”nı söylemeden sahneyi terk ettiği için yuhalandığı öne sürüldü. Şaşırtan iddiaya ünlü şarkıcıdan cevap geldi.

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Özcan Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Elexus Otel’in düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konser verdi.

Ünlü şarkıcının Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamadığı ve “10’uncu Yıl Marşı”nın da Deniz sahneden indikten sonra çaldığı öne sürüldü.

Seyircilerin çatal kaşıkları masaya vurarak durumu protesto ettiği görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Özcan Deniz konser gecesi yaşananları anlattı.

Özcan Deniz konserinde ortalık karıştı Marş tartışmasına jet cevap...

'KOCA BİR YALAN'

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

28 Ekim Kıbrıs Elexus otelindeki konserimde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır.

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30 Ekim’de setim başlıyor olmasına rağmen, Filistin’de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkmama rağmen, bu özel geceyi iptal ettirtmedim.

Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100. yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim.

Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum. Fakat konsere gelen bin'e yakın izleyiciden birileri, ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu, laf olsun diye değil gerçek duygularımı aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kayıt etmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum.

Finaldeki 10. Yıl marşını oku(ya)mamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır.

Fakat kutlamamış değilim. Aksine içten ve de alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler."

Özcan Deniz konserinde ortalık karıştı Marş tartışmasına jet cevap...

 

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#Özcan Deniz#Cumhuriyet#Kıbrıs

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