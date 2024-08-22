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Özcan Deniz: İkinci çocuğu istemiyorum

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#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Kuzey Deniz
Özcan Deniz: İkinci çocuğu istemiyorum
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 08:15

Özcan Deniz ikinci çocuğa sıcak bakmadığını “Onun 10’lu yaşlarında ben 70’lere dayanıyorum” sözleriyle dile getirince sosyal medyanın diline düştü. Kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar’la evli olan Deniz’e yorum yağdı.

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30. YAŞA EĞLENCELİ KUTLAMA

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 30’uncu yaşını önceki gece Kulis Maslak’ta kutladı. Çıkışta eşiyle mutluluk pozları veren Deniz, “Uzun zaman olmuştu böyle eğlenmeyeli. Dayanamadım, sahneye de çıktım” dedi.

Eski eşi Feyza Aktan’la evliliğinden bir oğlu bulunan Özcan Deniz’e “İkinci kez baba olmak ister misiniz?” sorusu yöneltildi. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Size samimi olayım mı?” diyerek şöyle konuştu:

Özcan Deniz: İkinci çocuğu istemiyorum

O ZAMAN YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM

“Harika bir eşim ve harika bir oğlum var. Onları koruma içgüdüsüyle hareket ediyorum şu an tamamen. Kaç sene onlara eşlik edebilirim bilmiyorum. Onların genç olduğu zamanda ben yaşlı olmak istemiyorum.”

 “Şu an bir çocuk daha dünyaya getirsek, 10’lu yaşlarında ben 70’lere dayanıyorum. Bunu göze alamıyorum. Ama Samar genç bir kadın ve benim canım ciğerim. Daha biriktireceğimiz çok anı var. O isterse tabii ki hakkıdır.”

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Özcan Deniz: İkinci çocuğu istemiyorum


‘Yaşına uygun birini bulsaydın’

Özcan Deniz’in açıklamasına sosyal medya kullanıcıları tarafından “O zaman sen de yaşına uygun birini bulsaydın”, “Genç kadınla evlenirken yaş farkını gözden geçirmeliydin”, “Yaşına uygun bir evlilik yapsaydın” şeklinde yorumlar yapıldı.

Feridun Düzağaç 55’inde baba oluyor

 Feridun Düzağaç ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre 55 yaşındaki ünlü şarkıcının 10 yıldır ilişki yaşadığı sevgilisi Tuba Tanışık hamile. Düzağaç’ın ilk evliliğinden de Tuya Naz adında bir kızı var.

Özcan Deniz: İkinci çocuğu istemiyorum

 

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#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Kuzey Deniz

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