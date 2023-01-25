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Özcan Deniz evlendi... Annesi nikahta neden yoktu?

Güncelleme Tarihi:

#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Nikah
Özcan Deniz evlendi... Annesi nikahta neden yoktu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 08:08

ÖZCAN Deniz (50) iki yıldır birlikte olduğu İranlı sevgilisi Samar Dadgar’la dünya evine girdi.

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Ünlü şarkıcı, Samar Dadgar’a geçen yılbaşında evlilik teklif etmişti. Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’la 20 Ocak’ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy’deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi.

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Hafta sonu aile arasında sessiz sedasız yapılan törene çiftin 20 kişilik yakın dostlarının katıldığı öğrenildi.

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Törene, Özcan Deniz’in ailesinden yalnızca abisi Ercan Deniz katıldı. Deniz’in annesi geçen aylarda, “Ben Özcan’ın evlenmesine karşıyım” demişti. Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti önümüzdeki günlerde bir davet vermeyi planlıyor. 

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#Özcan Deniz#Samar Dadgar#Nikah

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