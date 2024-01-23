Özcan Deniz davasından vazgeçti

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Sanatçı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak eski eşi Feyza Aktan’a oturduğu Zekeriyaköy’deki villa için 5 bin liralık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ile şimdilik 5 bin liralık aidat bedeli davası açmıştı.

Deniz, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etmişti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı.

Özcan Deniz, geçtiğimiz ay mahkemeye dilekçe sunarak eski eşi Feyza Aktan’a açtığı davadan feragat ettiğini söyledi. Deniz’in talebi doğrultusunda mahkeme, davanın reddine hükmetti.