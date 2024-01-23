×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Özcan Deniz davasından vazgeçti

Güncelleme Tarihi:

#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Zekeriyaköy
Özcan Deniz davasından vazgeçti
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 08:47

Özcan Deniz bir dönem karşılıklı şiddet davalarıyla gündeme geldiği eski eşi Feyza Aktan’a Zekeriyaköy’deki villa için açtığı ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davasından feragat etti.

Haberin Devamı

Sanatçı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak eski eşi Feyza Aktan’a oturduğu Zekeriyaköy’deki villa için 5 bin liralık ecrimisil (haksız işgal tazminatı) ile şimdilik 5 bin liralık aidat bedeli davası açmıştı.

Deniz, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etmişti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı.

Özcan Deniz davasından vazgeçti

Özcan Deniz, geçtiğimiz ay mahkemeye dilekçe sunarak eski eşi Feyza Aktan’a açtığı davadan feragat ettiğini söyledi. Deniz’in talebi doğrultusunda mahkeme, davanın reddine hükmetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özcan Deniz#Feyza Aktan#Zekeriyaköy

BAKMADAN GEÇME!