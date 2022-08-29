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Özcan Deniz: 30 yıldır sizi eğlendiriyorum

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#Özcan Deniz#Kıbrıs#Neşet Ertaş
Özcan Deniz: 30 yıldır sizi eğlendiriyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 08:38

Özcan Deniz önceki akşam Kıbrıs Girne Elexus Otel’de sevenlerinin karşısına çıktı.

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Deniz, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, şarkı aralarında da hayranlarıyla sohbet etti.

Özcan Deniz, “Size bir itirafta bulunmak istiyorum. 30 yıldır sizi eğlendirmek için uğraşıyorum. Hem sinemada hem televizyonda hem de bugünkü gibi sahnede sizler için varım. Siz de iyi ki varsınız ve hep olun” açıklamasını yaptı.

Özcan Deniz: 30 yıldır sizi eğlendiriyorum

Sanatçı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Kendi şarkılarının yanı sıra usta müzisyenler Neşet Ertaş ve Orhan Gencebay’ın da eserlerini dinleyicileriyle seslendirdi.

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