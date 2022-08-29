Özcan Deniz: 30 yıldır sizi eğlendiriyorum

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Deniz, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, şarkı aralarında da hayranlarıyla sohbet etti.

Özcan Deniz, “Size bir itirafta bulunmak istiyorum. 30 yıldır sizi eğlendirmek için uğraşıyorum. Hem sinemada hem televizyonda hem de bugünkü gibi sahnede sizler için varım. Siz de iyi ki varsınız ve hep olun” açıklamasını yaptı.

Sanatçı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Kendi şarkılarının yanı sıra usta müzisyenler Neşet Ertaş ve Orhan Gencebay’ın da eserlerini dinleyicileriyle seslendirdi.