Ozan Orhon: Robinson Crusoe hayatı yaşıyordum

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Esra Sönmezer’in sunduğu “Pembe Pijama” programına katılan Ozan Orhon, Selcan Demirci’yle evliliği hakkında konuştu.

Öncesinde evliliğe kapılarını kapattığını anlatan Orhon, şöyle dedi:

“Benim hayatımın mucizesi olarak bakıyorum. Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştım. Yalnız başıma Robinson Crusoe hayatı yaşıyordum. Hayat bir şekilde karşınıza çıkarabiliyor işte. Evliliklerimin hiçbirinden pişman değilim. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. İyi ki de onlar yaşandı ki doğruyu ve sevdiğim insanı buldum.”

7 yıl aradan sonra müziğe dönen Orhon, “Şimdiki jenerasyonu nasıl buluyorsun?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Edis’i çok beğeniyorum. İrem’in sesini beğeniyorum. Hâlâ rap müziğini anlayamadım ama. Benim ruhuna hitap etmiyor.”

Eşim de tayt giyiyor

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Programın geçen haftaki konuğu Süleyman Yağcı’nın “Kadınlar tayt giymesin” sözleri tartışma yaratmıştı. Ozan Orhon konuyla ilgili fikri sorulunca şöyle dedi: “Tayt giyecekseniz iyi bir fiziğe sahip olmalısınız. Küçümsemek için söylemiyorum ama olmuyorsa olmuyor. Biraz usturuplu giyinmek gerekiyor. Bin bir çeşit insan var. Ahlaklısı var, ahlaksızı var. Eşim de giyiyor. ‘Rahat ediyorsan iki-üç tane daha al’ dedim.”