Ozan Güven'e mahkemeden kötü haber: Abajur silah sayıldı

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Yargıya taşınan davadan 5 yıl sonra karar açıklanmış, Ozan Güven, ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven hakkında verilen hapis cezası kararını ertelemeyen mahkeme, Deniz Bulutsuz’un ise ‘Basit yaralama’ suçundan beraatine karar vermişti.

İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’a vurduğu abajuru silahtan sayan mahkeme, Güven’in cezadan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını ve buna itibar edilmediğini ifade etti.

Mahkeme, Bulutsuz’un kendisini korumak için haksız saldırıyı defetmek amacıyla Güven’e fiziksel eylemde bulunduğunu, bunun da meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirtti.