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Ozan Güven'e mahkemeden kötü haber: Abajur silah sayıldı

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#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#Darp Davası
Ozan Güvene mahkemeden kötü haber: Abajur silah sayıldı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 08:00

OYUNCU Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u 13 Haziran 2020’de darp ettiği iddia edilmişti.

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Yargıya taşınan davadan 5 yıl sonra karar açıklanmış, Ozan Güven, ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven hakkında verilen hapis cezası kararını ertelemeyen mahkeme, Deniz Bulutsuz’un ise ‘Basit yaralama’ suçundan beraatine karar vermişti.

İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’a vurduğu abajuru silahtan sayan mahkeme, Güven’in cezadan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını ve buna itibar edilmediğini ifade etti.

Mahkeme, Bulutsuz’un kendisini korumak için haksız saldırıyı defetmek amacıyla Güven’e fiziksel eylemde bulunduğunu, bunun da meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirtti.

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#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#Darp Davası

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