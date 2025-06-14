Ozan Güven’e 2 yıl 3 ay hapis... Karar onanırsa cezaevine girecek!

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OYUNCU Ozan Güven ile sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz arasında yaşanan darp olayına ilişkin davada karar açıklandı. İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıldır devam eden davanın dün görülen duruşmasına Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Bulutsuz’un avukatı, mütalaaya karşı savunma için ek süre istedi. Güven’in avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.



DENİZ BULUTSUZ BERAAT ETTİ



Mahkeme, Ozan Güven’i ‘kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. ‘Hakaret’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ise beraatine karar verdi. Güven hakkında verilen hapis cezası ertelenmedi. Mahkeme, Deniz Bulutsuz’un da ‘basit yaralama’ suçundan meşru savunma gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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Mahkeme kararının ardından Hürriyet’e açıklama yapan Deniz Bulutsuz’un avukatı Mustafa Kurtuluş, “Mahkeme, 5 yıl süren hukuk mücadelesinin sonucunda Ozan Güven hakkında mahkûmiyet kararı verdi. Müvekkilim Deniz Bulutsuz hakkında da tüm suçlardan beraat kararı verildi. Mahkeme, Ozan Güven’in cezasını ertelemedi. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onarsa Ozan Güven cezaevine girecek” dedi.

İKİSİ DE HEM MÜŞTEKİ HEM SANIK OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Bulutsuz’un şikâyeti üzerine Ozan Güven hakkında, Güven’in şikâyeti üzerine de Bulutsuz hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Güven’in 13.5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Bulutsuz hakkında da ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Güven ve Bulutsuz’un sanık olduğu dosyalar birleştirilerek yargılamaya tek dosya üzerinden devam edilmişti.

En az 6 ay yatar

Hukukçu Ali Rıza Dizdar, “Mahkeme cezayı ertelememişse, İstinaf Mahkemesi kararı onayladığı takdirde, yeni çıkan yasa dâhil olmak üzere belli bir müddet yatarı var. 2 yıl 3 ay ceza çıktıysa, Ozan Güven’in asgari 6 ay hapis yatması lazım. Kadına şiddet olduğu için özel yasaya tabi, genel yasaya değil” dedi.