Ozan Güven: Oğlum olay günü evdeydi

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OZAN Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sürecini Emel Özuğur’un YouTube programında anlattı. Oyuncu, davaya konu olan olayın yaşandığı gün oğlu Ali Ateş’in de evde olduğunu ve mahkemeye çıkmasını istemediğini açıkladı:

“İçim çok rahat çünkü o gün Ali Ateş de evdeydi. Ama ben 15 yaşındaki bir çocuğu mahkemeye çıkartmak istemedim. Yoksa mahkemede her şey aydınlanacaktı. Ama 2020’de başlayan mahkemenin 5.5 sene süreceğini nereden bilebilirdim ki? Sustukça da başka bir şeyler oldu.”

Oyuncu, eski eşi Türkan Derya’nın da hep yanında olduğunu açıkladı:

“Türkan’la boşandıktan sonra iki uzun süreli ilişkim oldu. Birisi 5.5, birisi de 6 sene. İlk o kişiler aradı. ‘Biz ne yapabiliriz’ dediler. Türkan da her zaman yanımdaydı. Beni bilen, tanıyan herkes zaten böyle bir şey olmayacağını bilir.”



NEŞEMİ KAYBETTİM



Ozan Güven, mahkeme sürecinde hayatından çıkan en belirgin şeyin ne olduğunu şu sözlerle anlattı: “Hayatım boyuncu insanlara güvenmeyi seçtim. Hiçbir şeye kuşkuyla yaklaşmadım. Artık birazcık daha bu konuda daha kuşkulu bir insan olmaya başladım. O Ozan’ı bıraktım. Yani birazcık neşemi kaybettim ama hayat çok güzel.”

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AŞK EVLİLİĞİ YAPTIM

2005 yılında yönetmen Türkan Derya ile evlenen ve Ali Ateş adında bir oğlu olan Ozan Güven, “Bir ailem olsun istedim ve şahane bir aşk evliliği yaptım. Bu aşktan bir çocuk dünyaya geldi; Ali Ateş şimdi 22 yaşına bastı. Ben henüz 8 yaşındayken babam 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Bu yüzden içten içe hep, ‘Ya ben de 39 yaşında ölürsem ve Ali de benimle aynı kaderi yaşamak zorunda kalırsa?’ korkusu taşıyordum. Ama çok şükür 51 yaşındayım ve hâlâ hayattayım” dedi.

Annem unutmak için AlzheImer oldu

Ozan Güven, 2020’de başlayan olayın ardından annesi Aynur Güven’e 2021’de Alzheimer teşhisi konulduğunu belirtti. Oyuncu, yaşadığı sürecin annesini derinden etkilediğini ve hastalığının ilerlemesinde rol oynamış olabileceğini öne sürdü:

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“Başıma gelen travma annemi çok etkiledi ve bunu tetikledi; çünkü bunu hazmedemedi. Haksızlığa uğradığım duygusu annemi çok derinden etkiledi. Belki de bunu unutmak için Alzheimer oldu. Ne yazık ki mahkeme sonucunu idrak edemedi.”